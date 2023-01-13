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    • Spor
    • 13.01.2023 21:53
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    • 13.01.2023 21:54
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    Beşiktaş resmen açıkladı! Wout Weghorst ile yollar ayrıldı

    Beşiktaş, Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu gelişmeyi resmen açıklandı. Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş resmen açıkladı! Yollar ayrıldı

    Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti.

    Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

    Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr Beşiktaş ile Weghorst'un yolları ayıracağını duyurmuştu. Siyah-Beyazlılar Weghorst'un yerine eski golcüleri Vincent Aboubakar ile anlaştı.

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