Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın rekoruna dikti! İşte Cimbom'un yeni hedefi

Bu sezon şampiyonluk yolunda varlığını güçlü şekilde hissetiren Galatasaray, Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki rekorunu geçmeyi hedefliyor. Son 8 maçını da zaferle bitiren Cimbom, 63 yıllık bir rekoru da kırmak istiyor. Peki Galatasaray kaç galibiyet daha alırsa rekor kıracak, Cimbom'un fikstüründeki 6 rakip kim? İşte Galatasaray'ın Beşiktaş'ın rekorunu kırması için gereken galibiyet sayısı ve tüm detaylar.
BEŞİKTAŞ 13 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANMIŞTI
Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı. Okan Buruk yönetiminde ligdeki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazandığı rekoru geçmek istiyor.
DENİZLİ İLE 12 MAÇLIK SERİ VAR
1987-88 ve 1988-89 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu.
GALATASARAY 14 GALİBİYET İSTİYOR
Sarı-Kırmızılılar, şayet üst üste 13 maç kazanmayı başarırsa Beşiktaş'ın 63 yıl önce aldığı 13 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Amaç ise 14 galibiyet elde ederek bu rekoru geçebilmek.
CİMBOM'UN 6 RAKİBİ
Galatasaray bu 6 maçlık süreçte öncelikle sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ardından Giresunspor deplasmanına gidecek Sarı-Kırmızılılar, daha sonra Ümraniyespor ve şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile iç saha maçları yapacak.