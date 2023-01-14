Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın rekoruna dikti! İşte Cimbom'un yeni hedefi

BURUK DA ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Cimbom'un teknik patronu, bu sezon Galatasaray'ın başında da ipi göğüslemek istiyor. Okan Buruk, eğer bunu başarabilirse ilk kez büyük bir takımın başında şampiyonluk elde edecek.

G.SARAY'IN 6 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Antalyaspor

Giresunspor (D)

Ümraniyespor

Trabzonspor

Gaziantep FK (D)

Kasımpaşa