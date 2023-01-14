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    • Spor
    • 14.01.2023 19:24
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    • 14.01.2023 19:35
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    Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın rekoruna dikti! İşte Cimbom'un yeni hedefi

    Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki rekorunu geçmeyi hedefliyor. Peki Galatasaray kaç galibiyet daha alırsa rekor kıracak, Cimbom'un fikstüründeki 6 rakip kim? İşte detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom gözünü rekora dikti!

    Bu sezon şampiyonluk yolunda varlığını güçlü şekilde hissetiren Galatasaray, Beşiktaş'ın 1959-60 sezonundaki rekorunu geçmeyi hedefliyor. Son 8 maçını da zaferle bitiren Cimbom, 63 yıllık bir rekoru da kırmak istiyor. Peki Galatasaray kaç galibiyet daha alırsa rekor kıracak, Cimbom'un fikstüründeki 6 rakip kim? İşte Galatasaray'ın Beşiktaş'ın rekorunu kırması için gereken galibiyet sayısı ve tüm detaylar.

    BEŞİKTAŞ 13 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANMIŞTI
    Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı. Okan Buruk yönetiminde ligdeki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazandığı rekoru geçmek istiyor.

    DENİZLİ İLE 12 MAÇLIK SERİ VAR
    1987-88 ve 1988-89 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu.

    GALATASARAY 14 GALİBİYET İSTİYOR
    Sarı-Kırmızılılar, şayet üst üste 13 maç kazanmayı başarırsa Beşiktaş'ın 63 yıl önce aldığı 13 maçlık galibiyet serisini yakalamış olacak. Amaç ise 14 galibiyet elde ederek bu rekoru geçebilmek.

    CİMBOM'UN 6 RAKİBİ
    Galatasaray bu 6 maçlık süreçte öncelikle sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ardından Giresunspor deplasmanına gidecek Sarı-Kırmızılılar, daha sonra Ümraniyespor ve şampiyonluk yolundaki rakiplerinden biri olan Trabzonspor ile iç saha maçları yapacak.

        HEDEF TÜM MAÇLARI KAZANMAK
        Galatasaray daha sonra da Gaziantep FK deplasmanına gidecek ve evindeki Kasımpaşa maçında 3 puan arayacak. Okan Buruk ve öğrencileri rekor kırabilmek için bu maçların tamamını kazanmayı planlıyor.

        ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK MESAJI
        Kulübün 1 numaralı ismi Dursun Özbek, bu sezon camiadan şampiyonluk konusunda tam destek istiyor. Sarı-Kırmızılı camiaya sevgi birlikteliği mesajını veren Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve ekibine de şampiyonluk yolunda güven duyuyor.

        BURUK DA ÇOK İSTİYOR
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Cimbom'un teknik patronu, bu sezon Galatasaray'ın başında da ipi göğüslemek istiyor. Okan Buruk, eğer bunu başarabilirse ilk kez büyük bir takımın başında şampiyonluk elde edecek.

        G.SARAY'IN 6 MAÇLIK FİKSTÜRÜ
        Antalyaspor
        Giresunspor (D)
        Ümraniyespor
        Trabzonspor
        Gaziantep FK (D)
        Kasımpaşa

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