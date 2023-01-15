Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Eden Hazard transferinde yeni rakip! Görüşmelere başladı

Futbol kariyerine La Liga ekibi Real Madrid'de devam eden, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı yıldız oyuncunun yakın zamanda adresi netleşecek. Peki Eden Hazard Real Madrid'den ayrılacak mı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? İşte Hazard ile ilgili yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...