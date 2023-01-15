Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Eden Hazard transferinde yeni rakip! Görüşmelere başladı

Futbol kariyerine La Liga ekibi Real Madrid'de devam eden, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı yıldız oyuncunun yakın zamanda adresi netleşecek. Peki Eden Hazard Real Madrid'den ayrılacak mı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? İşte Hazard ile ilgili yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...
MADRİD'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı ve performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
HAZARD'A YENİ TALİPLİ ÇIKTI
Madrid ekibinde gözden düşen ve takımdan ayrılmak için gün sayan Eden Hazard'a her geçen gün yeni bir talipli çıkıyor. İngiliz basını, Belçikalı yıldız ile ilgili son gelişmeleri duyurdu.