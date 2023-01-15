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    • 15.01.2023 13:15
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    • 15.01.2023 13:15
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    Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Eden Hazard transferinde yeni rakip! Görüşmelere başladı

    Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekipleri ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte anılan Belçikalı futbolcu Eden Hazard'a yeni bir talip çıktı. Real Madrid'de forma giyen yıldız ismin Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'la görüşme halinde olduğu iddia edildi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray ve Fener’e Hazard transferinde yeni rakip

    Futbol kariyerine La Liga ekibi Real Madrid'de devam eden, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Eden Hazard ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı yıldız oyuncunun yakın zamanda adresi netleşecek. Peki Eden Hazard Real Madrid'den ayrılacak mı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? İşte Hazard ile ilgili yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...

    MADRİD'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
    Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı ve performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

    HAZARD'A YENİ TALİPLİ ÇIKTI
    Madrid ekibinde gözden düşen ve takımdan ayrılmak için gün sayan Eden Hazard'a her geçen gün yeni bir talipli çıkıyor. İngiliz basını, Belçikalı yıldız ile ilgili son gelişmeleri duyurdu.

        AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE
        Bilindiği üzere yakın zamanda Premier Lig devi Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo kariyerine Al Nassr'da devam etme kararı almıştı. Al Nassr'ın bir diğer planının ise Eden Hazard olduğu iddia edildi.

        YAKIN ZAMANDA AYRILACAK
        Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.

        GARCIA İLE GÖRÜŞTÜ
        Hazard, Al Nassr'ın şu anda teknik direktörlüğünü yapan ve Lille'de birlikte çalıştıkları Rudi Garcia ile kontak kurdu. İkili, Suudi Arabistan ekibinde yeniden bir araya gelmenin hazırlığını yapıyor.

            SUUDİ EKİBİ İLGİ ÇEKECEK
            Ada'daki haberlerde Al Nassr'ın Ronaldo'dan sonra bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katarak ilgi çekmeye devam edeceği vurgulanırken, Hazard'ın da bu transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

            *Eden Hazard'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            EDEN HAZARD'IN PERFORMANSI
            32 yaşındaki futbolcu bu sezon Real Madrid'de 9 maçta forma giyerken 1 gol attı. İspanyol devinde sıkça sakatlık yaşayan Hazard'ın normal şartlarda sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 2018 yılında 150 milyon euro değer biçilen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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            Haberler Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Eden Hazard transferinde yeni rakip! Görüşmelere başladı
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