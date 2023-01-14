Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almaya çalışan deneyimli teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmek istemiyor. Bordo-Mavililer bu akşam oynanacak olan Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı arzularken, teknik patron Avcı'nın bu maçta hem oyunda hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapabileceği öğrenildi. Avcı'nın özellikle Dünya Kupası arasında söylediği 'Ben her maçı kazanmak isterim. Burası Trabzonspor. Ben oyuncu beklemeyeceğim' sözünü Başakşehir maçı öncesi oyuncularına hatırlattığı kaydedildi.