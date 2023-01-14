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    • Spor
    • 14.01.2023 18:02
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    • 14.01.2023 18:05
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    Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra takımda kalmaya karar veren Abdullah Avcı, Başakşehir maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Avcı zorlu karşılaşma öncesi oyuncularından baskılı bir oyun bekliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu!

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

    İLK 11'LER
    TRABZONSPOR:     Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

    AVCI, BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANARAK YENİ BİR SAYFA AÇMAYI PLANLIYOR
    Süper Lig'in son şampiyonu olmasına karşın bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan ve son olarak Alanyaspor deplasmanında farklı yenilgi alan Trabzonspor, Başakşehir maçına dönüm gözüyle bakıyor. Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sıkıntılı bir süreçten geçen ve yaptığı açıklamalarla kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacağını söyleyen Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ve taraftarlardan tam destek aldıktan sonra Başakşehir maçına odaklandı.

        Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almaya çalışan deneyimli teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmek istemiyor. Bordo-Mavililer bu akşam oynanacak olan Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı arzularken, teknik patron Avcı'nın bu maçta hem oyunda hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapabileceği öğrenildi. Avcı'nın özellikle Dünya Kupası arasında söylediği 'Ben her maçı kazanmak isterim. Burası Trabzonspor. Ben oyuncu beklemeyeceğim' sözünü Başakşehir maçı öncesi oyuncularına hatırlattığı kaydedildi.


        FIRTINA TEK FARKLA ÖNDE
        İki takım arasındaki rekabatte bugüne kadarki 28 maçın 10'unu Trabzonspor, 9'unu ise Başakşehir kazandı. 9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fırtına ligde oynadığı son 3 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.


        TRİBÜNLER DOLACAK
        Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Bordo-Mavili taraftarların maça yoğun ilgisi var... Tribünlerin çok büyük bir bölümünün bu maçta dolacağı öğrenilirken, taraftarlar maç öncesinde ve maç anında özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun şekilde destek vermeyi planlıyor... Bu arada Giresunspor ile oynanan maçı cezalı oldukları için izleyemeyen 25 bin taraftar da bu maçta tribündeki yerini alabilecek.

            AKYAZI'DA ZORLU SINAV
            Fırtına'da sakatlıkları bulunan Serkan, Dorukhan ve Visca ile kart cezalısı olan Hugo forma giyemeyecek.

            TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
            Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı canlı anlatım olarak takvim.com.tr'de takip edebilirsiniz.

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            Haberler Spor Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
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