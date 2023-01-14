Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.
AVCI, BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANARAK YENİ BİR SAYFA AÇMAYI PLANLIYOR
Süper Lig'in son şampiyonu olmasına karşın bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan ve son olarak Alanyaspor deplasmanında farklı yenilgi alan Trabzonspor, Başakşehir maçına dönüm gözüyle bakıyor. Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sıkıntılı bir süreçten geçen ve yaptığı açıklamalarla kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacağını söyleyen Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ve taraftarlardan tam destek aldıktan sonra Başakşehir maçına odaklandı.