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    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Haji Wright için Antalya'ya yaptığı teklifler ortaya çıktı!

    Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ABD'li golcü Haji Wright'ın peşinde. Galatasaray, genç yıldız için Ross, Yusuf ve Seferovic’in yanı sıra para teklif etti. Fenerbahçe ise Serdar Dursun ve para teklifinde bulundu. Akdeniz ekibi ise 8 milyon Euro istiyor.

    Haji Wright savaşı

    Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.

    İki kulüp de dün Antalyaspor ile Wright'ın transferi için görüşme gerçekleştirdi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi tekliflerini de sundu.

    Galatasaray, 24 yaşındaki ABD'li golcü için Akdeniz ekibine Mathias Ross, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i 6 aylığına kiralık olarak sundu. Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu.



        16 LİG MAÇINDA 10 GOLÜ VAR
        Fenerbahçe ise takımdan ayrılması gündemde olan Serdar Dursun'un yanı sıra bir miktar para ile Antalyaspor'un yıldızını istedi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 8 milyon Euro'dan aşağıya oyuncusunu bırakmak istemiyor.

        3.4 milyon piyasa değeri olan Wright'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız golcü, bu sezon forma giydiği 16 Süper Lig maçında 10 gole imza attı.

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        Haberler Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Haji Wright için Antalya'ya yaptığı teklifler ortaya çıktı!
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