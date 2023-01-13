Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Haji Wright için Antalya'ya yaptığı teklifler ortaya çıktı!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.
İki kulüp de dün Antalyaspor ile Wright'ın transferi için görüşme gerçekleştirdi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi tekliflerini de sundu.
Galatasaray, 24 yaşındaki ABD'li golcü için Akdeniz ekibine Mathias Ross, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i 6 aylığına kiralık olarak sundu. Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu.