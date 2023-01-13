Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ABD'li yıldız golcü Haji Wright için Antalya'ya yaptığı teklifler ortaya çıktı!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor. Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.