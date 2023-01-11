Galatasaray, Haji Wright transferi için Antalyaspor'la masaya oturdu





YAPILAN İKİ TEKLİF DE GERİ ÇEVRİLDİ

Alınan bilgilere göre Galatasaray yapılan ilk görüşmede Akdeniz kulübüne 4 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklifin geri çevrildiği ve yönetimin ardından Haris Seferovic ve Van Aanholt'u sezon sonuna kadar kiralık olarak önerdiği öğrenildi. Antalyaspor'a şu anda Haji Wright için İtalya'dan Atalanta ve Torino, İngiltere'den ise Crystal Palace'ın teklif yaptığı ifade edildi. Teklifler alan yıldız forvetin menajeri de Antalyaspor Kulübü ile görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.