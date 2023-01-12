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    Beşiktaş yönetimi ve Weghorst arasında ipler iyice gerildi

    Beşiktaş yönetimi dün için Ada’ya uçak bileti alan Hollandalı yıldıza, “Yeni forvet gelene kadar bir yere gidemezsin” restini çekti. Weghorst da bunun üzerine “Ayağımda ağrı var” deyip salonda çalıştı!

    Ümraniye’de restleşme

    Beşiktaş'ta Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. M.United'a transferi an meselesi olan Hollandalı golcünün dün İngiltere'ye uçak bileti aldığı ancak yönetimin "Yerine bir forvet transferi yapmadan seni bırakamayız" sözlerine sinirlenerek dünkü idmana kasığında oluşan ağrıyı bahane ederek katılmadığı öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Ümraniye'de Hollandalı yıldız ile yönetim arasında bir gerginlik oluştuğu belirtildi. Burnley'nin 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'la anlaştığı iddiaları dolaşırken yönetimin yerine bir forvet transferi yapmadan Wefhorst'u bırakmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah- Beyazlı formayla 16 maçta süre alan 30 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle, 12 gole direkt katkı sağlamıştı.

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    Haberler Spor Beşiktaş yönetimi ve Weghorst arasında ipler iyice gerildi
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