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    • Spor
    • 13.01.2023 19:36
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    • 13.01.2023 20:12
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    Kayserispor - Sivasspor CANLI anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor 19. hafta maçında evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
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    Kayserispor - Sivasspor | CANLI

    Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında ile Sivasspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun ceza sahası yakınından sert vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

    24. dakikada Kayserispor öne geçti. Kornerden gelen topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

    31. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kemen'in düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        36. dakikada Mensah'ın sert vuruşunda top defansa çarptı. Topu takip eden kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        42. dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın önünde kaldı. Gökhan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

        Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        KAYSERİSPOR - SİVASSPOR 11'LER
        KAYSERİSPOR:         Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

        SİVASSPOR: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa

        KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
        Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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