Kayserispor - Sivasspor CANLI anlatım izle

Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında ile Sivasspor karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun ceza sahası yakınından sert vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
24. dakikada Kayserispor öne geçti. Kornerden gelen topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
31. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kemen'in düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.