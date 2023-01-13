Kayserispor - Sivasspor CANLI anlatım izle

42. dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın önünde kaldı. Gökhan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR 11'LER

KAYSERİSPOR: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

SİVASSPOR: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.