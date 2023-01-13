Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katmak için artık geri sayıma geçti

Forvet hattına takviye yapmak için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda resmi adımlar atmaya başladı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesiyle birlikte Suudi ekibi Al Nassr ile yolları ayrılan Vincent Aboubakar, kariyerine yeniden Siyah- Beyazlı takımda devam edecek.
AL NASSR ÇEK VERDİ
Normal şartlarda Al Nassr ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan Aboubakar, Suudi ekibiyle geleceğine dair bir görüşme yaptı. Kontratı bitmeden ayrılacağı için Aboubakar, Al Nassr'dan alacaklarının tamamını talep etti. Yapılan görüşmelerin ardından golcü oyuncuya alacaklarına karşılık Al Nassr'dan bir çek verildiği öğrenildi.
ARTIK GÜN SAYIYOR
Al Nassr'a gitmeden önce 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar 26 maçta 15 gollük bir performans sergiledi. 30 yaşındaki Kamerunlu, bu sezon ise Al Nassr'da 12 maçta 4 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş'ın futbolcuya 2.5 yıllık bir kontrat önerdiği ve yıllık maaşının da 3 milyon Euro bedeli geçmeyeceği ifade edildi. Aboubakar, artık üçüncü kez Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.
PORTO İLE GÖRÜŞTÜ
Tecrübeli isim Porto ile önceki haftalarda yaptığı görüşmede transferin konuşulmadığını söyledi.