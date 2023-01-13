Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katmak için artık geri sayıma geçti

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Al Nassr'a gitmeden önce 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar 26 maçta 15 gollük bir performans sergiledi. 30 yaşındaki Kamerunlu, bu sezon ise Al Nassr'da 12 maçta 4 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş'ın futbolcuya 2.5 yıllık bir kontrat önerdiği ve yıllık maaşının da 3 milyon Euro bedeli geçmeyeceği ifade edildi. Aboubakar, artık üçüncü kez Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.



PORTO İLE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli isim Porto ile önceki haftalarda yaptığı görüşmede transferin konuşulmadığını söyledi.

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