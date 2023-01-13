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    5 Avrupa kulübü, Arda Güler için resmen atağa kalktı! Taraftar isyan bayrağını açtı

    Dortmund, Napoli, PSG, Ajax ve Rennes resmen Arda Güler’in peşinde. Bu sezon sadece 305 dakika forma giyen genç yıldız 1200 dakika oynayamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalacak. Camiada çok büyük bir panik havası hakim...

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    Fener’de Arda isyanı

    Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller dibe vururken, taraftarlar da bir türlü düzenli olarak oynatılmayan 17 yaşındaki yıldız Arda Güler için isyan bayrağını çekmiş durumda.

    Avrupa'nın önemli kulüplerinin izleme listesine aldığı Borussia Dortmund, PSG, Ajax ve Rennes'in kadrosuna katmak için devreye girdiği Arda Güler'in oynatılmamasını taraftar büyük bir hata olarak nitelendiriyor.



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    Bu sezon 305 dakika forma giyen ve 1200 dakika daha oynamaması durumunda 5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek olan Arda için taraftarlar, "Oynadığı maçlarda verdiği katkı ortada. Avrupa'nın devleri transfer etmek için sırayı girmiş. Biz neden oynatmıyoruz. Üstelik yeterli süreyi alamadığı için bedava sayılabilecek bir rakama dünya yıldızı adayını kaptırmak üzereyiz" ifadelerini kullandılar.

        Teknik direktör Jorge Jesus'un Arda Güler konusunda daha cesur davranması gerektiğinin altını çizen taraftarlar, bunun risk olarak algılanmaması gerektiğini de savunarak, "Mert'in, İrfan'ın Rossi'nin şans bulduğu ortamda Arda nasıl oynamaz? Orta sahada kimin yerine oynarsa daha az katkı vermez. Fazlasını verir. Gol, asist, çalım, pas her şey var" yorumunda bulundular.



        Arda Güler bu sezon 13 resmi maçta 305 dakika oynadı. 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da oynadığı maçlarda takımına önemli katkılar veren Arda Güler'in oynatılmaması taraftarı çileden çıkarıyor.

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        Haberler Spor 5 Avrupa kulübü, Arda Güler için resmen atağa kalktı! Taraftar isyan bayrağını açtı
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