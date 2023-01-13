5 Avrupa kulübü, Arda Güler için resmen atağa kalktı! Taraftar isyan bayrağını açtı

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller dibe vururken, taraftarlar da bir türlü düzenli olarak oynatılmayan 17 yaşındaki yıldız Arda Güler için isyan bayrağını çekmiş durumda.
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Bu sezon 305 dakika forma giyen ve 1200 dakika daha oynamaması durumunda 5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek olan Arda için taraftarlar, "Oynadığı maçlarda verdiği katkı ortada. Avrupa'nın devleri transfer etmek için sırayı girmiş. Biz neden oynatmıyoruz. Üstelik yeterli süreyi alamadığı için bedava sayılabilecek bir rakama dünya yıldızı adayını kaptırmak üzereyiz" ifadelerini kullandılar.