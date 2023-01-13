5 Avrupa kulübü, Arda Güler için resmen atağa kalktı! Taraftar isyan bayrağını açtı





ÇOK UCUZA ELDEN KAÇABİLİR

Bu sezon 305 dakika forma giyen ve 1200 dakika daha oynamaması durumunda 5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek olan Arda için taraftarlar, "Oynadığı maçlarda verdiği katkı ortada. Avrupa'nın devleri transfer etmek için sırayı girmiş. Biz neden oynatmıyoruz. Üstelik yeterli süreyi alamadığı için bedava sayılabilecek bir rakama dünya yıldızı adayını kaptırmak üzereyiz" ifadelerini kullandılar.