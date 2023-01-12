Okan Buruk çok eleştirildi ancak birçok önemli hocayı geçti!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 hafta sonunda 39 puan toplayan ve zirvede bulunan Galatasaray, şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken teknik heyetin başarısı da dikkatleri çekiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, ilk 17 haftalar baz alındığında son 18 yılın en başarılı çalıştırıcısı olmayı başardı.







TERİM VE RIJKAARD'I GEÇTİ

Buruk'un 18 yıllık süreçte, öğrencisi olduğu Fatih Terim'i en yakın dönem olan 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında geçtiği görülüyor. Terim, ilk 17 haftalar baz alındığında 2020-21'de 33 puan, 2021-22'de ise 24 puan topladı. Yine 2019- 20'de Terim 27, 2018-19'da 29, 2017-18'de ise 35 puan elde etmişti. Buruk'un birçok kez geride bıraktığı Terim'in yanı sıra 2009-10'da görev alan ve 36 puan toplayan Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard'ı da 3 puanla geride bırakması dikkati çekti.



GOLCÜ BİR TAKIM OLDU...

BU arada Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray 17 haftada 29 gol atıp 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, yine 17 hafta baz alındığında son 4 sezonda en fazla golü atmış oldu. Camianın desteğini de arkasına alan teknik direktör Buruk, sezon sonunda Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istiyor.







USTASINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Okan Buruk ilk 17 haftalık performansıyla Fatih Terim'in 3. ve 4. Galatasaray dönemini solladı. Tecrübeli hoca başarısıyla camianın tam olarak güvenini de kazandı.





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