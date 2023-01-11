Fenerbahçe'den İtalyan işi transfer! Yeni hedef Karagümrük'ten Fabio Borini

ÖNCELİK KANAT TRANSFERİ OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın Samet Akaydın transferi sonrası önceliği, kanat takviyesi ve forvet transferi... Bu iki bölge için de yönetim yıldız oyuncuların menajerleri ile temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YABANCILAR AZALIRSA HAMLE YAPILACAK

Fenerbahçe Yönetimi, öncelikli olarak transfere yer açmak için elindeki yabancı oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırmak zorunda. Bruma ve Lemos'a lisans çıkartmayan ve toplamda 16 yabancısı olan Sarı-Lacivertliler, kadrosunu boşaltabilirse sürpriz bir hamle yapacak. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe, Süper Lig'den sürpriz bir isim için pusuda bekliyor.