Kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe gündemine Borini'yi aldı

Transfer sezonu yeni başlamasına rağmen ezeli rakiplerine göre elini çabuk tutan ve Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan F.Bahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi. F.Bahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak.