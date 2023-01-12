Fenerbahçe'de düşüş neden başladı? Takvim.com.tr Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. 17 haftalık bölümü geride kalan ligde Sarı-Lacivertliler'in Dünya Kupası sonrasında yaşadığı performans dalgalanmasının nedeni merak konusu oldu. Peki devre arası dönemde birden fazla mevkiye transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası'nın ardından ilk 11'de kaç oyuncuyu kullandı, nasıl bir rotasyon yaptı, rakipler sistemi çözdü mü? İşte Fenerbahçe'deki dalgalanma ile ilgili öne çıkan tüm ayrıntılar...
'JESUS'UN KAFASI MI KARIŞIK?'
Ocak ayı transfer dönemine kadrosuna Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da oynayan defans oyuncusu Samet Akaydın'ı katarak başlayan Fenerbahçe, son haftalardaki düşük formuyla dikkatleri üstüne çekti. Bu düşüş aynı zamanda, çeşitli ülkelerden teklif aldığı gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'un da kafasının karışık olduğu yönünde yorumlandı.
KATAR SONRASI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI...
Dünya Kupası arasından sonra ilk olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı kritik maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha sonra evinde Hatayspor'u 4-0 ve Antalyaspor'u da deplasmanda 2-1 yenerek moral depolamıştı. Ancak; Katar'daki organizasyon sonrasında üst üste 3 galibiyet kazanılamadı.