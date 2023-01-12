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    • Spor
    • 12.01.2023 12:26
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    • 12.01.2023 12:26
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    Fenerbahçe'de düşüş neden başladı? Takvim.com.tr Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ederken, üst üste aldığı mağlubiyetlerle bir anda liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Sarı-lacivertlilerdeki düşüş can sıkarken, Takvim.com.tr Jorge Jesus konusundaki flaş ayrıntıyı ortaya çıkardı. İşte detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Jesus’la ilgili çarpıcı detay! Takvim.com.tr ortaya çıkardı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. 17 haftalık bölümü geride kalan ligde Sarı-Lacivertliler'in Dünya Kupası sonrasında yaşadığı performans dalgalanmasının nedeni merak konusu oldu. Peki devre arası dönemde birden fazla mevkiye transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası'nın ardından ilk 11'de kaç oyuncuyu kullandı, nasıl bir rotasyon yaptı, rakipler sistemi çözdü mü? İşte Fenerbahçe'deki dalgalanma ile ilgili öne çıkan tüm ayrıntılar...

    'JESUS'UN KAFASI MI KARIŞIK?'
    Ocak ayı transfer dönemine kadrosuna Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da oynayan defans oyuncusu Samet Akaydın'ı katarak başlayan Fenerbahçe, son haftalardaki düşük formuyla dikkatleri üstüne çekti. Bu düşüş aynı zamanda, çeşitli ülkelerden teklif aldığı gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'un da kafasının karışık olduğu yönünde yorumlandı.

    KATAR SONRASI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI...
    Dünya Kupası arasından sonra ilk olarak Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı kritik maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha sonra evinde Hatayspor'u 4-0 ve Antalyaspor'u da deplasmanda 2-1 yenerek moral depolamıştı. Ancak; Katar'daki organizasyon sonrasında üst üste 3 galibiyet kazanılamadı.

        JESUS'UN TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ
        Süper Lig'de sahasında oynadığı son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un kadrodaki tercihleri dikkati çekti. Önceki dönemlerde oyuncular değişse de Fenerbahçe'nin performansı ve aldığı sonuçlar değişmiyordu. Ancak; bu durum son haftalarda tersine döndü.

        20 OYUNCUDAN FAZLA İSMİ KULLANDI, ŞİMDİ...
        Dünya Kupası'ndan önce başlangıç kadrosunda ilk 11'de 20'den fazla oyuncuyu değerlendiren Jesus, mevcut sistemde oyuncular değişse bile istediği sonuca gidiyor olması sebebiyle övgü almıştı. Futbol otoriterleri, "Jesus'un bir sistemi var. Bu sistemde oyuncular değişse de sonuç değişmiyor. Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı" ifadeleri sıkça kullanıldı.

        SON MAÇLARDA RAKAM 14'E KADAR DÜŞTÜ
        Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor ve Galatasaray derbilerinde ise eskisi gibi 20'nin üzerinde futbolcu değil, 14 oyuncuyu kullandı. Fakat; bahsi geçen 4 maçta Sarı-Lacivertliler, 2 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti, hanesine 6 puan yazdırabildi.

        TRABZONSPOR MAÇINDAKİ TERCİHLERİ
        Portekizli teknik adam, Akyazı'da 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçında; Altay Bayındır, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Miguel Crespo, King ve Batshuayi 11'ini tercih etti. Bu maçta Fenerbahçe, Crespo'nun kırmızı kart görmesi sonrasında 1-0 geriye düştü. Jesus, 60. dakikada Lincoln'ü sahaya sürüp Batshuayi'yi kenara aldı.

        69 ve 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci'nin yerine Enner Valencia, Serdar Aziz'in yerine de Emre Mor oyuna girdi. 86'da ise Jesus, King'i kenara alıp Mert Hakan Yandaş'ı, Osayi'nin yerine de Diego Rossi'yi sahaya sürdü. Kenardan gelen oyuncular herhangi bir katkı veremedi ve Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 2-0 kaybetti.

            HATAY MAÇINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER...
            Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Trabzonspor karşılaşmasına göre 1'i zorunlu 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören cezalı Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc'ı ilk 11'de oynattı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

            Hatayspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, dörtlü savunmasında Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'nu tercih etti. Savunmanın önünde Willian Arao'ya şans verilirken, orta sahada Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi görev yaptı. Jesus, forvet ikilisinde ise Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.

            Ayrıca Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Serdar Dursun ise yedekler arasında yer aldı. Sarı-Lacivertliler maçı 4-0 galip bitirdi.

            ANTALYA MAÇINDA 3 DEĞİŞİKLİK...
            Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olduğu ve 2-1 kazandığı maçta ise Jorge Jesus, Hatayspor maçına nazaran 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Jesus, Hatay maçında forma verdiği Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Lincoln Henrique ve Crespo'yu ilk 11'de görevlendirdi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise maç kadrosunda yer alamadı. Kanarya, Antalyaspor karşısına kalede Altay Bayındır, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Rossi, Joshua King ve Batshuayi 11'yle çıktı.

            VE DERBİ MAÇIN KADROSU...
            Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Portekizli hoca, bu maçta ise Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek bir değişiklik yapmayı uygun buldu. Jesus, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Lincoln Henrique'yi yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Gustavo Henrique'yi sahaya sürdü.

            Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Fenerbahçe'nin teknik patronu, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti. Jesus, hücumda ise Diego Rossi, Joshua King ve Michy Batshuayi ile gol aradı.

                KIRMIZI KART PROBLEMİ
                Şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un oyuncularına kırmızı kart görmemeleri konusunda ciddi uyarılar yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu sezon Konyaspor, Sivasspor, Giresunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında 1 kişi eksik kalmıştı. Fenerbahçe, 15 Ocak'ta deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçı kazanarak derbi yenilgisi sonrasında yara sarmak istiyor.

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