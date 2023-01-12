Fenerbahçe'de düşüş neden başladı? Takvim.com.tr Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı

20 OYUNCUDAN FAZLA İSMİ KULLANDI, ŞİMDİ...

Dünya Kupası'ndan önce başlangıç kadrosunda ilk 11'de 20'den fazla oyuncuyu değerlendiren Jesus, mevcut sistemde oyuncular değişse bile istediği sonuca gidiyor olması sebebiyle övgü almıştı. Futbol otoriterleri, "Jesus'un bir sistemi var. Bu sistemde oyuncular değişse de sonuç değişmiyor. Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı" ifadeleri sıkça kullanıldı.

SON MAÇLARDA RAKAM 14'E KADAR DÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Hatayspor, Antalyaspor ve Galatasaray derbilerinde ise eskisi gibi 20'nin üzerinde futbolcu değil, 14 oyuncuyu kullandı. Fakat; bahsi geçen 4 maçta Sarı-Lacivertliler, 2 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti, hanesine 6 puan yazdırabildi.