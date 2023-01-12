Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Yanına o isim geliyor

Son dakika haberleri... Fenerbahçe son maçında Galatasaray'a evinde 3-0 yenilerek taraftarının büyük tepkisini çekti. Kendi stadında yaşadığı ağır yenilgi sonrası gözler takımın yıldız oyuncularına çevrildi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da bu tepkilerden nasibini aldı. Milli kalecinin son haftalardaki form düşüklüğü yönetimi ve taraftarları bir hayli düşündürüyor.
DERBİ SONRASI ADETA HAYATA KÜSTÜ
Galatasaray maçı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Altay Bayındır adeta hayata küstü. Yıldız futbolcunun derbi sonrası, tesislerde ağzını bıçak açmadığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri olarak gösterilen Altay, pek çok maçta da Fenerbahçe'yi adeta tek başına kurtarmıştı. Bu sezona kadar el üstünde tutulan yıldız eldivenin en çok taraftarların yaklaşımına üzüldüğü belirtildi.
GÖRÜŞMELER DONDURULDU İDDİASI
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve taraftarların tepkisini çeken Altay Bayındır ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Yönetimi'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerini durdurduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin böyle bir düşüncesinin olmadığı ve aksine Altay'ı kazanmak için yeni çalışmalara başladığı belirtildi.