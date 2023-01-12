Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Yanına o isim geliyor

GÖRÜŞMELER DONDURULDU İDDİASI

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve taraftarların tepkisini çeken Altay Bayındır ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Yönetimi'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerini durdurduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin böyle bir düşüncesinin olmadığı ve aksine Altay'ı kazanmak için yeni çalışmalara başladığı belirtildi.