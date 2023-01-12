Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.01.2023 12:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2023 12:12
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Yanına o isim geliyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçlar ve Galatasaray mağlubiyeti nedeniyle ağır yara alan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi Altay Bayındır oldu. Milli kalecinin form düşüklüğü yönetimi ve taraftarı düşündürürken, sözleşme görüşmelerinin de durdurulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler Altay Bayındır için kaleci antrenörü Michael Kraft'la görüşmelere başladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Fener’den Altay hamlesi! Yanına o isim geliyor

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe son maçında Galatasaray'a evinde 3-0 yenilerek taraftarının büyük tepkisini çekti. Kendi stadında yaşadığı ağır yenilgi sonrası gözler takımın yıldız oyuncularına çevrildi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da bu tepkilerden nasibini aldı. Milli kalecinin son haftalardaki form düşüklüğü yönetimi ve taraftarları bir hayli düşündürüyor.

    DERBİ SONRASI ADETA HAYATA KÜSTÜ
    Galatasaray maçı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Altay Bayındır adeta hayata küstü. Yıldız futbolcunun derbi sonrası, tesislerde ağzını bıçak açmadığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri olarak gösterilen Altay, pek çok maçta da Fenerbahçe'yi adeta tek başına kurtarmıştı. Bu sezona kadar el üstünde tutulan yıldız eldivenin en çok taraftarların yaklaşımına üzüldüğü belirtildi.

    GÖRÜŞMELER DONDURULDU İDDİASI
    Sezona kötü bir başlangıç yapan ve taraftarların tepkisini çeken Altay Bayındır ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe Yönetimi'nin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerini durdurduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin böyle bir düşüncesinin olmadığı ve aksine Altay'ı kazanmak için yeni çalışmalara başladığı belirtildi.

        ORTAYA FARKLI İSİMLER ATILDI
        Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın formsuzluğu sonrası farklı iddialar gündeme geldi. Hatta onun yerine yabancı transferi yapılacağı iddia edildi. Altay'ın yerine yazılan isimler arasında Paris Saint Germain forması giyen Keylor Navas, İnter'den Samir Handanovic ve Everton'da şans bulamayan Asmir Begovic yer aldı.

        BİR SÜREDİR AJAX'IN TAKİBİNDE
        Başarılı kaleci, bir süredir Ajax'ın markajı altında. Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası kalecisi Kobel'i Bayern Münih'e satma ihtimali bulunan Dortmund'un da 24 yaşındaki file bekçisi için atak yapacağı iddia ediliyor. 2019 yılında Ankaragücü'nden 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Altay'ın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Milli kaleci şu an istediği kulüple görüşme yapabilir.

        BU SEZON 30 MAÇTA 33 GOL YEDİ
        Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 24 yaşındaki Altay Bayındır, kariyerinde 160 maçta görev aldı. Bu sezon Fenerbahçe'de 2730 dakika görev alan Altay, 30 maçta kalesinde 33 gol gördü. 13 kez de kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'nin kaptanı, 5 kez de A Milli Takım formasını giydi. 3 yıl önce 600 bin Euro olan değeri kısa süre içerisinde katlanarak yukarılara çıktı.

            KRAFT GELECEK DERTLER BİTECEK
            Fenerbahçe Yönetimi'nin Altay Bayındır ile ilgili önemli bir hamle yapacak. Sarı-Lacivertliler, daha önce kulüpte kaleci antrenörlüğü yapan Michael Kraft ile görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, Alman hocayı transfer ederek milli kaleciyi yeniden eski formda günlerine döndürmek istiyor. Yönetimin birkaç gün içinde transferi sonlandırmak istediği öğrenildi.

            2021 YILINDA FENERBAHÇE'DEN AYRILDI
            Fenerbahçe'de 2020-2021 yılları arasında kaleci antrenörü olarak görev yapan 56 yaşındaki Alman hoca, ülkemizde Bakırköyspor'da kaleci olarak forma giymişti. Kraft, Fenerbahçe dışında, BJ Guoan, SJZ Ever Bright, E.Frankfurt, W.Bremen, PR.Münster, LR Ahlen ve Carl Zeiss Jena gibi takımlar da kaleci antrenörü olarak görev yaptı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ateş Kuşları
            Haberler Spor Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi! Yanına o isim geliyor
                SON DAKİKA