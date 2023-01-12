Galatasaray yeni sol bekini Sivasspor'da buldu! Uğur Çiftçi ile anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçerken yeni sol bek de bulundu; Uğur Çiftçi. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştı mı, sözleşmesi kaç yıllık olacak, Uğur Çiftçi'nin maaşı ne kadar? İşte Galatasaray'ın sol bek transferindeki flaş gelişme ve son ayrıntılar...
UĞUR ÇİFTÇİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir yerli sol bek pozisyonu için arayışlarına devam ediyordu. Cimbom, Uğur Çiftçi, Aziz Eraltay ve Güray Vüral'ı gündemine alırken kadrodaya dahil edilecek isim de netlik kazandı. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı.
ÇOK AMAÇLI BİR BEK
4 Mayıs 1992 Sivas doğumlu olan futbolcu, sol bek, sağ bek ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. 2018 yılında Sivasspor'a katılan futbolcunun normal şartlarda 30 Haziran 2027 yılına kadar kontratı bulunuyordu. Sivaslı olması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarların da sevdiği isimlerin başında gelen Çiftçi, 6 Haziran 2022 tarihinde kulübü ile kontrat uzatmıştı.