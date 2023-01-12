Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.01.2023 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2023 14:18
    ABONE OL

    Galatasaray yeni sol bekini Sivasspor'da buldu! Uğur Çiftçi ile anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

    Son dakika Galatasaray haberleri | Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen lider Galatasaray, ilk bombayı patlatıyor. Sol bek mevkisi için arayışta olan sarı-kırmızılı ekip Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Galatasaray yeni sol bekini buldu! Anlaşma tamam

    Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçerken yeni sol bek de bulundu; Uğur Çiftçi. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaştı mı, sözleşmesi kaç yıllık olacak, Uğur Çiftçi'nin maaşı ne kadar? İşte Galatasaray'ın sol bek transferindeki flaş gelişme ve son ayrıntılar...

    UĞUR ÇİFTÇİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir yerli sol bek pozisyonu için arayışlarına devam ediyordu. Cimbom, Uğur Çiftçi, Aziz Eraltay ve Güray Vüral'ı gündemine alırken kadrodaya dahil edilecek isim de netlik kazandı. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı.

    ÇOK AMAÇLI BİR BEK
    4 Mayıs 1992 Sivas doğumlu olan futbolcu, sol bek, sağ bek ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. 2018 yılında Sivasspor'a katılan futbolcunun normal şartlarda 30 Haziran 2027 yılına kadar kontratı bulunuyordu. Sivaslı olması sebebiyle Kırmızı-Beyazlı taraftarların da sevdiği isimlerin başında gelen Çiftçi, 6 Haziran 2022 tarihinde kulübü ile kontrat uzatmıştı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor'da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 22 maçta 1748 dakika süre aldı ve 5 asistlik katkı yaptı.

        UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?
        Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Uğur Çiftçi için 600 bin euro + Emre Taşdemir'i Sivasspor'a verecek. Oyuncunun kontratı ile ilgili detaylar ise Galatasaray tarafından açıklanacak.

        RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
        Teknik direktör Okan Buruk bilindiği üzere Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansından memnun kalmamıştı. Buruk'un da bu transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi. Bugün itibarıyla (12 Ocak 2023) transfer dönemi başlarken, Uğur Çiftçi ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

        BÜYÜK TAKIM HAYALİ VARDI
        Daha önce kendisiyle yapılan röportajlarda büyük bir takımda forma giyme isteğini dile getiren Uğur Çiftçi bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Futbol kariyerine Hacettepe'de başlayan Uğur Çiftçi, Gençlerbirliği'ndeki yükselen form grafiği ile dikkatleri üstüne çekmişti. 2013-14 sezonunda Gençlerbirliği'nde kariyerine devam eden futbolcu, 2018-19 sezonunda Sivasspor'a katılmıştı.

            *Detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            GALATASARAY'I DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
            Yaklaşık 6 sene önce Uğur Çiftçi, Galatasaray ile temas kurmuş ancak o dönem transferi gerçekleşmemişti. Filipe Luis ve Marcelo'yu çok beğenen ve İtalya ile İspanya Ligi'ni yakından takip eden futbolcu, takım oyununu ön planda tutan isimlerden biri.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ateş Kuşları
            Haberler Spor Galatasaray yeni sol bekini Sivasspor'da buldu! Uğur Çiftçi ile anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli
                SON DAKİKA