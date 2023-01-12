Galatasaray yeni sol bekini Sivasspor'da buldu! Uğur Çiftçi ile anlaşma tamam! İşte bonservis bedeli

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor'da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 22 maçta 1748 dakika süre aldı ve 5 asistlik katkı yaptı.

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?

Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Uğur Çiftçi için 600 bin euro + Emre Taşdemir'i Sivasspor'a verecek. Oyuncunun kontratı ile ilgili detaylar ise Galatasaray tarafından açıklanacak.