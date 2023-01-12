Fenerbahçe'de 4.5 saatlik kriz zirvesi





TREZEGUET'YI İSTİYORLAR

Mısır ekibi Al Ahly, Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu olan Trezeguet'yi 6 aylığına kiralamak istiyor. Al Ahly, Trabzonspor'a resmi kiralama teklifini bu hafta iletmesi bekleniyor. Al Ahly, Fas'ta düzenlenecek olan Dünya Kıtalar Şampiyonası öncesi bu turnuvada Mahmoud Trezeguet'yi de görmek istiyor.



MAREK HAMSIK ÖZEL HAZIRLANIYOR

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıklarına dün ara verildi. Fırtına'nda son haftalarda formaya hasret kalan yıldız orta saha Marek Hamsik ise özel antrenörü ile dün çalışmalarına devam etti. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzon formasıyla 20 karşılaşmada süre alırken 2 gol atma başarısı gösterdi. Slovak yıldız, Başakşehir maçında ilk 11'deki yerini almak istiyor. Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



UMUT BOZOK GEÇMİŞİNİ ARIYOR

Geçen sezon Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient ekibinden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı. Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.



KATAR'DA ŞOV YAPTI

Öte yandan 30 yaşındaki Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergilemiş ve dev organizasyonu 2 gol 1 asistle tamamlamıştı.



MONTERO ALMANYA YOLCUSU!

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero'ya talip çıktı. Hamburg, Francisco Montero için Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. Zorunlu satın alma maddesi ekletmek isteyen Beşiktaş ve Hamburg arasında görüşmeler devam ediyor.



KONYA MESAİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. 1,5 saat süren çalışmayı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.



SALA'NIN İLK TAKSİDİ YATTI

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, Ocak 2019'da Nantes'tan Emiliano Sala'yı 16 milyon Pound'a transfer etmişti. Yeni kulübüne katılmak için yola çıkan Sala, uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Cardiff, kaza sonrası bonservisi ödemedi ve FIFA transfer yasağı cezası verdi. Cardiff, 4 yıl sonra 7 milyon Pound'luk ilk taksidi ödedi. Galler ekibi, FIFA'dan transfer yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu. Cardiff o dönem Premier Lig'de mücadele ediyordu.



CR7 GÖNÜLLERİ YİNE FETHETTİ

Yaptığı yardımlar ve açıklamalarla milyonların gönlüne giren Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or'u bağışladı. Portekizli yıldızın ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesinde İsrail'in en zengin iş insanlarından Idan Ofer tarafından satın alındı. Ödül için 600 bin Euro ödendi. Bu ücretin, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gideceği ifade edildi. Ronaldo 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.



DAÇKA TURLADI KAF-KAF ELENDİ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Darüşşafaka ile P. Karşıyaka sahne aldı. Daçka, ilk maçta 89-76 yendiği Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. 68-68'lik sonuçla uzatmaya giden maçı Darüşşafaka 83-72 kazanıp turladı. Kaf-Kaf ise, İspanyol Murcia ile karşılaştı. İlk maçı 97-92 kaybeden Kaf-Kaf dün de 96-89 mağlup olarak elendi.



GALATASARAY SON 16'DA!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşında G.Saray Çağdaş Faktoring, evinde Macar ekibi UNI Györ'ü 64-54 yendi. İlk maçı 78-61 kazanan sarı-kırmızılılar son 16 turuna yükseldi. Galatasaray son 16 turunda Kızılyıldız-BLMA eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 26 Ocak'ta, rövanş 1 Şubat'ta olacak. OGM Orman ise Belçika ekibi Castors'a iki maçta da yenilerek elendi.



MENAJERLER GALATASARAY İLE TEMASTA

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi bugün itibarıyla başladı. 8 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde birçok menajerin Galatasaray yetkililerinden randevu aldığı öğrenildi. Cimbom'a aracılar vasıtasıyla da futbolcu önerileri gelmeye devam ediyor. Yönetim, kulübün menfaatleri ve teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.



KAZIMCAN'DAN MÜJDELİ HABER

İstanbulspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, tedavisinin 12. gününden itibaren koşulara başladı. Kuvvet ve denge çalışmaları da yapan 19 yaşındaki oyuncunun normalde 3 hafta kadar takımdan uzak kalması öngörülüyordu. 5 maçta, 294 dakika süre alan futbolcunun bu ayın sonuna doğru formasına kavuşması bekleniyor. Kazımcan beklenenden erken dönmüş olacak.



İSTANBULSPOR EZE İLE İMZALADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Nijeryalı futbolcu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.



ANADOLU EFES VALENCİA'DA KAYIP

THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Valencia ile karşılaştı. İlk iki periyotta rakibinin gerisinde olan (16-13, 31-30) temsilcimiz, 3. çeyrekte 56-52 öne geçti. Son bölümde rakibinin 29 sayısına sadece 15 sayıyla karşılık veren Efes, 81-71 kaybederek bu sezon 18. maçta 9. yenilgisini yaşadı.



CHELSEA, FELİX'İ KADROSUNA KATTI

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz kulübünün Atletico'ya 11 milyon Euro'luk kiralama ücreti ödeyeceği açıklandı. 23 yaşındaki futbolcu Atletico formasıyla 20 maça çıkıp 5 gol, 3 asist üretti.



F.BAHÇE BEKO BAYERN'İ AĞIRLIYOR

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında bugün Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma, saat 20.45'te start alacak. Fenerbahçe; 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 7 galibiyetle 14. sırada bulunuyor.



ANTEP HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.



TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR

Süper Lig'de kış transfer sezonu bugün resmi olarak başlıyor. Kulüpler bugünden itibaren transferlerini resmi olarak açıklayabilecek. Kış transfer sezonu 8 Şubat tarihinde sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN