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    Fenerbahçe'de 4.5 saatlik kriz zirvesi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla 4.5 saatlik toplantı yaptı. İşte sizler içim derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    4.5 saatlik kriz zirvesi

    Galatasaray'a evinde 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Samandıra'ya gittiği ve burada teknik heyet ve futbolcularla 4 saati aşan bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ali Koç'un bu görüşmede Portekizli teknik adam Jesus'a son dönemdeki form düşüklüğünün nedenlerini sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı, takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmede, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Son haftalarda iyi sonuçlar alamadık ama size her zaman güveniyorum. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımızdan eminim. Sizlerde de bu ışığı görüyorum. Galatasaray'a yenilmemiz kesinlikle dünyanın sonu değil" dedi. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Jesus'un transfer edilecek isimler ve takımdan ayrılacak oyuncular hakkında görüş bildirdiği öğrenildi.



    TAKVİM Gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un görüşeceğini daha önce sayfalarına taşıdı.



    ASLAN, ICARDİ'Yİ 15 MİLYON EURO'YA ALIYOR!
    Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan Icardi, sahada kaldığı 474 dakikaya 5 gol ve 4 asist sığdırdı. Arjantinli yıldız golcü ile ilgili İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray'ın yıldız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçtiği ve 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.



        PORTEKİZ'DEN NAVARRO İDDİASI
        Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni bir forvet oyuncusu arıyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Gil Vicente'de forma giyen Fran Navarro. Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin, Portekiz kulübüne iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 8 kez gol atmayı başarırken, 2 kez de asist yaptı. İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maça çıktı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.



        KARTAL'IN HEDEFİ KİKİ
        Stoper arayan Beşiktaş'ın, Bragalı Vitor Tormena için 3 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. Siyah-Beyazlılar bunun üzerine rotayı Fransa'ya kırdı. Kara Kartal, Ligue 2 ekibi Metz'te oynayan Kiki Boubacar Kouyate için teklifte bulundu. 25 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlanırsa 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.92'lik Malili stoper bu sezon 14 maçta oynadı. Kiki'nin kontratı Haziran 2024'te bitiyor.



        TÜRKİYE SPORDA ZİRVEYE ÇIKACAK
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Spor Salonu'nda "Antrenör Buluşması" programında Ankara ve çevre illerden katılan bin antrenörle bir araya geldi. Salonda bulunan antrenörlere seslenen Kasapoğlu, "Sporcularımız altın madalyayı kazandığında, o zaferi hissettiğinde ilk olarak antrenörüne koşuyor. Teselliyi de sevincini de antrenörü ile paylaşıyor. Siz her biriniz kendinizden çok daha fazlasısınız. Türkiye, olimpiyatlarda rekorlar kırdıkça sizlerin adı anılacak ve tarih sizi asla unutmayacak" ifadesini kullandı.

        MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ
        Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye yüzyılı Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı, Türkiye'nin sporda yıldızlaşmasının yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılının başında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk sporu hem bu yüzyıla hem de 100'üncü yıla mührünü en güçlü şekilde vuracak" açıklamasını yaptı.



            BÜNYAMİN HAREKATI
            Fenerbahçe'nin Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgilendiği iddia edildi. Futbolcu ile görüşmelererin başladığı belirtiliyor. Sarı- Lacivertli takımın bu transferi para+takas şeklinde bitirmek istediği ve takasta kullanılacak ismin de bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun olduğu öğrenildi. 2019 yılında A takıma yükselen 22 yaşında futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



            FENER'İ TAKİBE ALDI
            Ara transferde kadroya sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de süpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Serie B takımlarından Parma'da top koşturan Jayden Oosterwolde Sarı-Lacivertli kulübü sosyal medyadan takibe aldı. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bu hamlesi, transfer iddiaları güçlendirdi. Bu sezon Parma formasıyla 18 maça çıkan genç oyuncu 1 kez gol sevinci yaşadı. Oosterwolde'nin Parma ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.



            EN YÜKSEK LİMİT F.BAHÇE'DE
            Türkiye Futbol Federasyonu bugün başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi merakla beklenen harcama limitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre en yüksek harcama limitine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Geçen sezonu 2. bitiren Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi öncesinde 1 milyar 597 milyon lira harcama limitine sahip. İkinci sıradaki Galatasaray'ın 1 milyar 545 milyon lira, üçüncü Trabzonspor'un 1 milyar 42 milyon lira, dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise Beşiktaş'ın 981 milyon lira limiti bulunuyor. Ligin en az harcama limitine sahip kulübü ise 186 milyon lira ile Karagümrük oldu.



                AHMET ÇALIK UNUTULMADI
                Galatasaray, 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebiyle vefat eden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Paylaşımda, "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet..." denildi. Antrenmanda da futbolcular Çalık'ın 5 numaralı formasıyla poz verdi.



                İSTANBUL'DA HAJI ZİRVESİ
                G.Saray'da Başkanvekili Erden Timur'un, bugün Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile bir araya gelecek. Toplantının, Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki golcüsü Haji Wright ve 34 yaşındaki sol beki Güray Vural ile ilgili olacağı bildirildi. Aslan'ın, Wright'ı çok istediği ifade ediliyor. Konuşulan ücret ise 9-10 milyon Euro'yu buluyor. Masada takas seçenekleri de var.



                YUSUF DEMİR'İN GÖZÜ FORMADA
                Galatasaray'a sezon başında 6 milyon Euro'luk bedelle transfer olan 19 yaşındaki Yusuf Demir, yabancı statüsünde sayılması nedeniyle istediği şansı bulamadı. Sadece 66 dakika görev alabilen futbolcu, Hatayspor maçında görev bekliyor.



                    FENER MAÇINDAN DAHA ZOR
                    Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sahalarında Hatayspor ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Deplasmanda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde iyi mücadele ettiklerini belirten Muslera, Hatay maçının daha zor geçeceği fikrinde. Muslera, "Süper Lig'de bütün takımlar kıymetli. Fenerbahçe'yi yendik ama Hatayspor maçı daha zor geçecek. Biz de derbiye hazırlanır gibi hazırlanacağız" dedi. Fiziği el verdiği sürece futbola devam edeceğini söyleyen Uruguaylı şampiyonluk için ise "Şu anda bir hayal görünebilir ama bu hayali gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

                    G.SARAY'DA VAZGEÇİLMEZ OLDU
                    Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'da 16 lig ve 1 kupa maçında ilk 11'de görev yaptı bin 530 dakika süre aldı.



                    ABOUBAKAR AN MESELESİ
                    Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Weghorst'un takımdan ayrılması durumunda Siyah-Beyazlılar'ın gol yollarındaki yeni ismi bir sürpriz olmazsa Vincent Aboubakar olacak. Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gün sayıyor. Kamerunlu golcü, Al-Nassr'dan yaklaşık 3 milyon euro alacağını tahsil ettikten sonra Beşiktaş'a katılacak. Vincent Aboubakar, bu sezon Al Nassr'da 12 maçta 924 dakika süre aldı. Yakın zamanda Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto ile görüşmüş fakat daha sonra bu görüşmenin bir transfer görüşmesi olmadığını söylemişti.



                    TREZEGUET'YI İSTİYORLAR
                    Mısır ekibi Al Ahly, Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu olan Trezeguet'yi 6 aylığına kiralamak istiyor. Al Ahly, Trabzonspor'a resmi kiralama teklifini bu hafta iletmesi bekleniyor. Al Ahly, Fas'ta düzenlenecek olan Dünya Kıtalar Şampiyonası öncesi bu turnuvada Mahmoud Trezeguet'yi de görmek istiyor.

                    MAREK HAMSIK ÖZEL HAZIRLANIYOR
                    Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıklarına dün ara verildi. Fırtına'nda son haftalarda formaya hasret kalan yıldız orta saha Marek Hamsik ise özel antrenörü ile dün çalışmalarına devam etti. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Trabzon formasıyla 20 karşılaşmada süre alırken 2 gol atma başarısı gösterdi. Slovak yıldız, Başakşehir maçında ilk 11'deki yerini almak istiyor. Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

                    UMUT BOZOK GEÇMİŞİNİ ARIYOR
                    Geçen sezon Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient ekibinden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı. Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.

                    KATAR'DA ŞOV YAPTI
                    Öte yandan 30 yaşındaki Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergilemiş ve dev organizasyonu 2 gol 1 asistle tamamlamıştı.

                    MONTERO ALMANYA YOLCUSU!
                    Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero'ya talip çıktı. Hamburg, Francisco Montero için Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. Zorunlu satın alma maddesi ekletmek isteyen Beşiktaş ve Hamburg arasında görüşmeler devam ediyor.

                    KONYA MESAİSİ SÜRÜYOR
                    Beşiktaş Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. 1,5 saat süren çalışmayı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

                    SALA'NIN İLK TAKSİDİ YATTI
                    İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, Ocak 2019'da Nantes'tan Emiliano Sala'yı 16 milyon Pound'a transfer etmişti. Yeni kulübüne katılmak için yola çıkan Sala, uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Cardiff, kaza sonrası bonservisi ödemedi ve FIFA transfer yasağı cezası verdi. Cardiff, 4 yıl sonra 7 milyon Pound'luk ilk taksidi ödedi. Galler ekibi, FIFA'dan transfer yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu. Cardiff o dönem Premier Lig'de mücadele ediyordu.

                    CR7 GÖNÜLLERİ YİNE FETHETTİ
                    Yaptığı yardımlar ve açıklamalarla milyonların gönlüne giren Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or'u bağışladı. Portekizli yıldızın ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesinde İsrail'in en zengin iş insanlarından Idan Ofer tarafından satın alındı. Ödül için 600 bin Euro ödendi. Bu ücretin, kritik hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gideceği ifade edildi. Ronaldo 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 5 kez yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

                    DAÇKA TURLADI KAF-KAF ELENDİ
                    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında Darüşşafaka ile P. Karşıyaka sahne aldı. Daçka, ilk maçta 89-76 yendiği Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı. 68-68'lik sonuçla uzatmaya giden maçı Darüşşafaka 83-72 kazanıp turladı. Kaf-Kaf ise, İspanyol Murcia ile karşılaştı. İlk maçı 97-92 kaybeden Kaf-Kaf dün de 96-89 mağlup olarak elendi.

                    GALATASARAY SON 16'DA!
                    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşında G.Saray Çağdaş Faktoring, evinde Macar ekibi UNI Györ'ü 64-54 yendi. İlk maçı 78-61 kazanan sarı-kırmızılılar son 16 turuna yükseldi. Galatasaray son 16 turunda Kızılyıldız-BLMA eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 26 Ocak'ta, rövanş 1 Şubat'ta olacak. OGM Orman ise Belçika ekibi Castors'a iki maçta da yenilerek elendi.

                    MENAJERLER GALATASARAY İLE TEMASTA
                    Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi bugün itibarıyla başladı. 8 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde birçok menajerin Galatasaray yetkililerinden randevu aldığı öğrenildi. Cimbom'a aracılar vasıtasıyla da futbolcu önerileri gelmeye devam ediyor. Yönetim, kulübün menfaatleri ve teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

                    KAZIMCAN'DAN MÜJDELİ HABER
                    İstanbulspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, tedavisinin 12. gününden itibaren koşulara başladı. Kuvvet ve denge çalışmaları da yapan 19 yaşındaki oyuncunun normalde 3 hafta kadar takımdan uzak kalması öngörülüyordu. 5 maçta, 294 dakika süre alan futbolcunun bu ayın sonuna doğru formasına kavuşması bekleniyor. Kazımcan beklenenden erken dönmüş olacak.

                    İSTANBULSPOR EZE İLE İMZALADI
                    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Nijeryalı futbolcu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-Siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

                    ANADOLU EFES VALENCİA'DA KAYIP
                    THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda Valencia ile karşılaştı. İlk iki periyotta rakibinin gerisinde olan (16-13, 31-30) temsilcimiz, 3. çeyrekte 56-52 öne geçti. Son bölümde rakibinin 29 sayısına sadece 15 sayıyla karşılık veren Efes, 81-71 kaybederek bu sezon 18. maçta 9. yenilgisini yaşadı.

                    CHELSEA, FELİX'İ KADROSUNA KATTI
                    İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz kulübünün Atletico'ya 11 milyon Euro'luk kiralama ücreti ödeyeceği açıklandı. 23 yaşındaki futbolcu Atletico formasıyla 20 maça çıkıp 5 gol, 3 asist üretti.

                    F.BAHÇE BEKO BAYERN'İ AĞIRLIYOR
                    Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında bugün Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma, saat 20.45'te start alacak. Fenerbahçe; 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise 7 galibiyetle 14. sırada bulunuyor.

                    ANTEP HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
                    Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

                    TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR
                    Süper Lig'de kış transfer sezonu bugün resmi olarak başlıyor. Kulüpler bugünden itibaren transferlerini resmi olarak açıklayabilecek. Kış transfer sezonu 8 Şubat tarihinde sona erecek.

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