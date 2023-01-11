Yine yeniden Aboubakar! Fenerbahçe ve Beşiktaş Kamerunlu yıldız için karşı karşıya

Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında kulübü Al Nassr'dan ayrılmak üzere olan Vincent Aboubakar için ciddi bir rekabet yaşanacak. Gelen bilgilere daha önce Aboubakar'ı pahalı bulduğu gerekçesiyle transferinden vazgeçen Fenerbahçe, Kamerunlu santrfor için yeniden devreye girdi. Yine gelen bilgilere göre Aboubakar'ın menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitti. Burada İspanyol kulüpleri ile görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmaması durumunda Aboubakar'ın menajeri İstanbul'a gelecek.
FENERBAHÇE RANDEVU ALDI
Fenerbahçeli kurmayların görüşme için söz aldıkları iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray yenilgisi sonrasında stoper ve sol bek transferi dışında santrfor takviyesi yapmaya karar vermesi sonrasında Aboubakar isminin yeniden gündeme geldiği ve Sarı-Lacivertli kurmayların elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu rakabette fiyat artırımına gidebileceği, Kamerunlu futbolcunun astronomik bir transferinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.
YILLIK 2.6 MİLYON İSTİYOR
Vincent Aboubakar'ın yıllık istediği rakamın net 2.6 milyon Euro olduğu iddia ediliyor. Bu rakama bonuslar ve maç başı ücretin dahil olmadığı belirtiliyor. Ancak konuşulan bu rakamın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabetten sonra daha da artması intimal dahilinde.