Yine yeniden Aboubakar! Fenerbahçe ve Beşiktaş Kamerunlu yıldız için karşı karşıya

Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında kulübü Al Nassr'dan ayrılmak üzere olan Vincent Aboubakar için ciddi bir rekabet yaşanacak. Gelen bilgilere daha önce Aboubakar'ı pahalı bulduğu gerekçesiyle transferinden vazgeçen Fenerbahçe, Kamerunlu santrfor için yeniden devreye girdi. Yine gelen bilgilere göre Aboubakar'ın menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitti. Burada İspanyol kulüpleri ile görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmaması durumunda Aboubakar'ın menajeri İstanbul'a gelecek.