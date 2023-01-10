Transferde büyük savaş kapıda! Vincent Aboubakar'ın menajeri İstanbul’a geliyor

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasına iki gün kaldı. Süper Lig devleri ise transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ligin iki ağar topu Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek için yarış halinde. İki yıldız, marka bir golcü alarak taraftarını sevindirmek istiyor.
DERBİ SONRASI İŞARETİ VERDİ
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile evinde oynadıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada transfer isteğini kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelecek olan Portekizli teknik adamın yönetimden iyi bir golcü alınmasını şart koştuğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN ORTALAMASI DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar oynadığı 13 lig maçında rakip fileleri 36 kez havalandırdı. 2.7 gol ortalaması yakaladı. Ancak daha sonra oynadığı 4 maçta 6 gol attı.