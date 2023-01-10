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    • Spor
    • 10.01.2023 14:05
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    • 10.01.2023 14:05
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    Transferde büyük savaş kapıda! Vincent Aboubakar'ın menajeri İstanbul’a geliyor

    Transfer sezonunun başlamasına iki gün kala ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında rekabet başladı. Kadrolarına yıldız bir golcü katmak isteyen iki takımında ilk hedefi Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar. Al Nassr ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan golcü oyuncu için İstanbul'un iki temsilcisi de şartlarını zorlamaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün menajeri Pini Zahavi’nin İstanbul'a gelerek transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Transferde büyük savaş kapıda!

    Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasına iki gün kaldı. Süper Lig devleri ise transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

    Ligin iki ağar topu Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek için yarış halinde. İki yıldız, marka bir golcü alarak taraftarını sevindirmek istiyor.

    DERBİ SONRASI İŞARETİ VERDİ
    Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile evinde oynadıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada transfer isteğini kamuoyuyla paylaştı.

    Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelecek olan Portekizli teknik adamın yönetimden iyi bir golcü alınmasını şart koştuğu öğrenildi.

    FENERBAHÇE'NİN ORTALAMASI DÜŞTÜ
    Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar oynadığı 13 lig maçında rakip fileleri 36 kez havalandırdı. 2.7 gol ortalaması yakaladı. Ancak daha sonra oynadığı 4 maçta 6 gol attı.

        Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını es geçen Fener, Hatay ve Antalya fileleri havalandırdı. Gol ortalaması düştü. Jorge Jesus da son haftalarda gol yollarında yaşanan kısırlığı aşmak için yönetimden transfer istedi.

        BİR TEK MICHY BATSHUAYI
        Fenerbahçe forvetlerinden Serdar Dursun'un takımdan ayrılması söz konusu. Enner Valencia, Dünya Kupası sonrası sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma adapte olamadı. Joshua King ise istikrarsız görüntüsüyle bir türlü teknik heyete güven vermiyor.

        Fenerbahçe'de Jorge Jesus Michy Batshuayi dışında diğer santrforların performansından genel olarak memnun değil.

        BEŞİKTAŞ MECBUREN FORVET ALACAK
        Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ise sezon ortasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmek zorunda. Çünkü elinde santrfor olarak sadece Cenk Tosun ve Jackson Muleka kalacak.

            Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United ile anlaşması artık an meselesi. Hollandalı yıldızın boşluğu ise marka bir golcüyle doldurulmak isteniyor.

            WEGHORST GİBİ RAKİPLERİ YORACAK
            Beşiktaş'ta Muleka ve Cenk Tosun'un istikrarsız performansı nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, kadrosuna yıldız bir golcüyle takviye etmek istiyor. Beşiktaş'ta forvetler arasında Weghorst 8 golle ilk sırada yer alıyor. Onu 5 golle Cenk Tosun ve 4 golle Muleka takip ediyor.

            Şenol hoca, yönetimden Weghorst gibi rakip stoperleri yoracak ve aynı zamanda skor katkısı yapacak bir ismin transfer edilmesini istiyor.

            MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
            Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın golcü transferi için bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde ise transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

            Tecrübeli golcünün menajeri Pini Zahavi'nin İspanya'dan bir takımla görüştükten sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Zahavi'nin Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile masaya oturacağı ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.

            BEŞİKTAŞ'TA 67 MAÇTA 35 GOL ATTI
            30 yaşındaki Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın Al Nasrr ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Ancak yakın bir zamanda yıldız oyuncu kulübü ile sözleşmesini feshedecek.

                Beşiktaş formasıyla 67 maçta görev alan ve 35 gol, 9 asist üreten tecrübeli oyuncu, 95 kez milli formayı giydi. Al Nassr kariyerinde ise 39 karşılaşmada 13 gole imza attı. Bu sezon 11 maçta 4 gollük performans sergiledi.

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                Haberler Spor Transferde büyük savaş kapıda! Vincent Aboubakar'ın menajeri İstanbul’a geliyor
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