Transferde büyük savaş kapıda! Vincent Aboubakar'ın menajeri İstanbul’a geliyor

Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasına iki gün kaldı. Süper Lig devleri ise transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ligin iki ağar topu Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek için yarış halinde. İki yıldız, marka bir golcü alarak taraftarını sevindirmek istiyor.

DERBİ SONRASI İŞARETİ VERDİ

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile evinde oynadıkları derbi sonrası yaptığı açıklamada transfer isteğini kamuoyuyla paylaştı.