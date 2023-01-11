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    Suudi kulüpleri Ronaldo’dan sonra gözünü Messi’ye dikti

    Suudi kulüpleri Ronaldo’dan sonra gözünü Messi’ye dikti. Al Hilal, Arjantinli yıldıza yıllık 350 milyon Euro teklif edecek. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Messi’ye 350 milyon Euro

    Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in Arjantinli yıldızı transfer etmek istediği iddia edildi. İddiaya göre Al Hilal'in bu transfer için Messi'ye yıllık 350 milyon Euro ödeyeceği vurgulandı. Al Hilal'ın ezeli rakibi Al Nassr, geçtiğimiz günlerde dünya yıldızı olan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Manchester United'dan ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro ücret karşılığında Al-Nassr'a transfer olmuştu.

    DÜNYA KUPASI ZAFERİ YAŞADI
    Al-Nassr'ın bu hamlesinin ardından diğer Suudi kulüpleri de cesaretlendi ve gözünü Messi'ye dikti. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjaintin forması altında şampiyonluğa ulaşmıştı.



    ONUN GİBİ 300 FORVET VAR!
    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United ile anılırken konuyla ilgili Wesley Sneijder'dan eleştiri geldi. Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı, Voetbalprimeur'e verdiği röportajda, Weghorst'un Manchester United için uygun bir golcü olmadığını savundu. Manchester United'ın Weghorst ilgisine,"Şaka olmalı!" şeklinde tepki veren Sneijder,"O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de onun gibi 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı, bu gerçekten doğru olamaz" dedi. Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 gol ve 4 asist yapan Weghorst, Dünya Kupası'nda da 2 gol kaydetmişti.



    WEGHORST İDMANDA
    Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Hollandalı golcü Weghorst, dün Siyah-Beyazlılar'ın antrenmanında yer aldı. Yıldız oyuncu antrenmanda bir hayli istekliydi.



        6 YABANCI YOL AYRIMINDA
        BEşiktaş'ta 6 yabancı futbolcu yol ayrımında. Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Burnley ile anlaşmasını bekliyor. Romain Saiss, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Avrupa'da farklı kulüplerin transfer listesine girdi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı stoper, devre arası gelecek iyi bir teklif sonrası takımdan ayrılabilir. Sezon sonunda serbest kalacak Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Kamerunlu oyuncu kariyerine Suudi Arabistan Ligi'nde devam etmeyi planlıyor. Dele Alli ve Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmeleri devre arasında sonlandırılabilir. Montero'nun ise kiralanması planlıyor.



        ŞİLİ'DEN SUAZO İDDİASI
        Şili basını, Ocak ayı itibariyle Colo Colo ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Şilili sol bek Gabriel Suazo'nun Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme teklifine evet dediğini yazdı. Haberde, transferde ufak pürüzlerin kaldığı ve Suazo'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceği aktarıldı. Suazo bu sezon 35 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı.



        MERT AY YILDIZ'A GÖZ KIRPTI
        Son maçlardaki performansı dikkat çeken Mert Günok, yeniden milli takım forması giymek istiyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte forma şansı bulan tecrübeli kaleci, bu şansı çok iyi değerlendirdi ve performansıyla hem hocasından hem de futbol otoritelerinden tam not aldı.



            GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ!
            Deplasmanda son olarak 8'inci haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşısında 2-1'lik galibiyet alan Fırtına'nın, deplasmanda galibiyet hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü. Bordo-Mavililer bu sezon Antalya deplasmanında da kalesinde 5 gol gördü. Karagümrük ve Alanya maçlarıyla birlikte 14 gol yedi.



            FAVORİ UĞUR PLASE GÜRAY
            Patrick Van Aanholt'un kötü performansı, Kazımcan ve Emre Taşdemir'in de sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'da isimler belirginleşiyor. 3 yerli kuralından dolayı yabancı sol bek transferine şu an sıcak bakmayan Sarı-Kırmızılılar 3 yerli isme yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un bir süredir ismi transfer listesinde olan Aziz Behich'e sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Behich'i defansif bir bek olduğu için istemediği belirtiliyor. Galatasaray'ın şu an sıcak gündeminde bulunan isimler ise Sivassporlu Uğur Çiftçi ve Antalyasporlu Güray Vural. Yönetimin şu anda iki tecrübeli futbolcu için kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Bu sezon 22 maçta forma giyip 5 asist yapan 30 yaşındaki Uğur'un 2025 yılına kadar sözleşmesi var. 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Güray Vural'ın sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.



            BURUK'UN TATLI SIKINTISI
            Cuma günü sahasında Hatayspor'la karşılaşacak olan lider Galatasaray'da tatlı bir sıkıntı yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk formda oyuncuların çokluğu nedeniyle 11'i oluşturmakta zorlanıyor. Tecrübeli hoca derbideki0 savunma dörtlüsünü bozmayacak. Cezalı Mertens'in yerine ise ilk aday Juan Mata. Ancak 6 numara pozisyonunda Berkan ve Torreira arasında forma savaşı var. Aynı şekilde forvette kimin oynayacağı da merak konusu. Derbinin yıldızlarından Barış Alper çok formda. Icardi tam anlamıyla iyileşirken, takımın en golcü ismi olan Bafetimbi Gomis de forma bekliyor. Okan Buruk'un orta alanı Berkan, Torreira ve Oliveira üçlüsünden kurmasının da ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor. Başarılı teknik adamın yarınki idman sonrası 11'le alakalı kesin kararını vermesi bekleniyor.



                HAFTANIN EN HIZLISI BARIŞ ALPER YILMAZ
                Derbideki performansıyla gündeme damgasını vuran Barış Alper Yılmaz haftanın en hızlı futbolcusu oldu. Süper Lig'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıdaki bir pozisyonda 35 km. hıza ulaşan genç yıldız, "Haftanın en hızlı" futbolcusu unvanını aldı.



                BAŞAKŞEHİR'E ÇİNLİ SAVUNMACI
                Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi. Shaocong Wu, Süper Lig'de forma giyen ilk Çinli futbolcu olacak.



                FENER ALTAY'I DONDURDU!
                Süper Lig'de pazar gecesi ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilerek bir anda zirvenin 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Altay Bayındır ile görüşmeler devam ediyordu. Ancak Sarı- Lacivertli kurmaylar Altay'ın bu sezonki performansı ve tribünlerden sürekli yükselen protestolar nedeniyle Altay Bayındır ile olan görüşmeleri dondurma kararı aldı. Fener yönetiminin bu meseleyi beklemeye aldığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Altay Bayındır'ın belindeki kronik ağrılardan dolayı bıçak altına yatma durumu var. Ama sözleşme uzatma görüşmelerinin dondurulmasının sebebinin bu olmadığı, Altay'ın yetersiz performansı olduğu belirtiliyor.



                    ARJANTİN'DE VALENCİA ÇILGINLIĞI
                    Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Valencia'nın adı birçok kulüple geçiyor. Son olarak ESPN'de yer alan habere göre; River Plate taraftarları deneyimli santforun transfer edilmesini istedi. Konuyla ilgili Arjantin ekibinin yönetimi veya teknik direktöründen henüz bir açıklama gelmiş değil. Bu arada Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile yeni sözleşme için görüşme yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla 3 maçta 3 gol atan 33 yaşındaki golcü oyuncu Spor Toto Süper Lig'de ise 14 maçta 13 gol, 4 asistle 17 gole direkt katkı sağlamayı başardı.



                    FENER ANTEP İÇİN START VERDİ
                    Fenerbahçe, hafta sonunda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Salonda başlayan antrenman saha çalışmaları ile devam etti. 1.5 saat süren çalışma yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Hzırlıklar bugün de devam edecek.

                    ANDREA PİRLO'NUN ADI BELÇİKA İLE ANILIYOR
                    Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan bir tanesi. Dünya Kupası sonrası İspanyol Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika, teknik direktör arayışına başlamıştı.

                    GAZİANTEP BAŞKANI AKINAL İSTİFA ETTİ
                    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal, görevinden ayrıldığını bildirdi. Akınal yaptığı açıklamada, "Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

                    WİNGS FOR LİFE 10. YAŞINI KUTLUYOR
                    Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run 10'uncu yaşını kutluyor. 10 yıldır tüm dünyada insanları iyilik için bir araya getiren Wings for Life World Run, bu sene 7 Mayıs Pazar günü büyük bir coşku ile gerçekleştirilecek.

                    EFES VALENCİA'YA KONUK OLUYOR
                    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Valencia ise 7 galibiyetle 13. sırada.

                    İRFAN CAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ
                    Derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci kural dışı hareketten tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

                    LUAN PERES HAZIR KITA
                    Fenerbahçe'de takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladıktan sonra Galatasaray derbisinde kadroda yer alan Luan Peres'in Gaziantep deplasmanında forma giymeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Peres hakkındaki son kararı teknik patron Jorge Jesus verecek. Peres son olarak Rennes ile deplasmanda oynanan maçta forma giymişti.

                    SEZON SONUNU BEKLEYELİM
                    Milos Rashica ile ilgili Norwich City cephesinden açıklama geldi. Sportif direktör Webber, "Galatasaray da Rashica da çok memnun. Rashica için sezon sonunda yeniden konuşmalıyız" diye konuştu.

                    VAKIFBANK'TAN İTALYA'DA TARİHE GEÇEN GALİBİYET
                    Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Novara'yı 25-21, 25-22 ve 25- 19'luk setler sonucunda 3-0 yendi. Vakıfbank, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 100 galibiyete ulaşan ilk takım olurken, grupta da yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti. Novara ise ilk yenilgisini yaşadı.

                    FRANSIZ KALECİ LLORİS MİLLİ TAKIMI BIRAKTI
                    Ünlü kaleci Hugo Lloris, Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. Lloris, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

                    MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
                    Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Abdullah Durak, Nurullah Aslan ve Alperen Babacan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Ayrılan futbolculardan Abdullah Durak, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

                    DUNVER NUGGETS EVİNDE ÜST ÜSTE 11. KEZ KAZANDI
                    NBA'de Denver Nuggets, evinde Los Angeles Lakers'ı 122-109 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve evinde son 11 maçı da kazanan Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri olurken, Nikola Jokic 14 sayı, 16 asist ve 11 ribauntla bu sezon 11. kez "triple-double" yaptı.

                    TARAFTARLARDAN KADRO TEPKİSİ
                    Bu sezon resmi maçlardaki tüm yenilgilerini deplasmanda alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri eleştiriliyor. Avcı'nın 'Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız' sözlerini hatırlatan taraftarlar, Alanyaspor maçında Marc Bartra'nın kulübede bekletilip stoperde Gbamin'in oynatılmasını eleştirdi. Tecrübeli teknik adam daha önce Kasım'dan sonra takımın toparlanacağını açıklamıştı. Ancak Trabzonspor, Kasım'dan sonra kötü bir performans sergiledi.

                    ALANYASPOR'UN HUGO TAKTİĞİ TUTTU
                    Alanyalı Efecan Karaca, "Hocamız bizden Hugo'nun üzerine oynamamızı istedi" dedi. Gollerde hatası olan Vitor Hugo, 45 dakika sahada kaldı. Hiç top çalamadı ve sahanın en kötüsüydü.

                    TRABZONSPOR İLK KEZ KRİZE GİRMİYOR!
                    Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Sağlıklı düşüneceğiz acele etmeyeceğiz, telaşa kapılmayacağız. Trabzonspor ilk defa krize girmiyor. Trabzonspor bu krizden de çıkar çok da kolay çıkar" diye konuştu.

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