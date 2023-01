Suudi kulüpleri Ronaldo’dan sonra gözünü Messi’ye dikti

FENER ANTEP İÇİN START VERDİ

Fenerbahçe, hafta sonunda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Salonda başlayan antrenman saha çalışmaları ile devam etti. 1.5 saat süren çalışma yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Hzırlıklar bugün de devam edecek.



ANDREA PİRLO'NUN ADI BELÇİKA İLE ANILIYOR

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun adı Belçika Milli Takımı ile anılıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Pirlo, Thierry Henry ile birlikte en önemli adaylardan bir tanesi. Dünya Kupası sonrası İspanyol Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika, teknik direktör arayışına başlamıştı.



GAZİANTEP BAŞKANI AKINAL İSTİFA ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Cevdet Akınal, görevinden ayrıldığını bildirdi. Akınal yaptığı açıklamada, "Antep savunmasını sembolize eden kırmızı-siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.



WİNGS FOR LİFE 10. YAŞINI KUTLUYOR

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run 10'uncu yaşını kutluyor. 10 yıldır tüm dünyada insanları iyilik için bir araya getiren Wings for Life World Run, bu sene 7 Mayıs Pazar günü büyük bir coşku ile gerçekleştirilecek.



EFES VALENCİA'YA KONUK OLUYOR

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Valencia ise 7 galibiyetle 13. sırada.



İRFAN CAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Derbide kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci kural dışı hareketten tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.



LUAN PERES HAZIR KITA

Fenerbahçe'de takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladıktan sonra Galatasaray derbisinde kadroda yer alan Luan Peres'in Gaziantep deplasmanında forma giymeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Peres hakkındaki son kararı teknik patron Jorge Jesus verecek. Peres son olarak Rennes ile deplasmanda oynanan maçta forma giymişti.



SEZON SONUNU BEKLEYELİM

Milos Rashica ile ilgili Norwich City cephesinden açıklama geldi. Sportif direktör Webber, "Galatasaray da Rashica da çok memnun. Rashica için sezon sonunda yeniden konuşmalıyız" diye konuştu.



VAKIFBANK'TAN İTALYA'DA TARİHE GEÇEN GALİBİYET

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Novara'yı 25-21, 25-22 ve 25- 19'luk setler sonucunda 3-0 yendi. Vakıfbank, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 100 galibiyete ulaşan ilk takım olurken, grupta da yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti. Novara ise ilk yenilgisini yaşadı.



FRANSIZ KALECİ LLORİS MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Ünlü kaleci Hugo Lloris, Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. Lloris, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.



MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Abdullah Durak, Nurullah Aslan ve Alperen Babacan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Ayrılan futbolculardan Abdullah Durak, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu.



DUNVER NUGGETS EVİNDE ÜST ÜSTE 11. KEZ KAZANDI

NBA'de Denver Nuggets, evinde Los Angeles Lakers'ı 122-109 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve evinde son 11 maçı da kazanan Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri olurken, Nikola Jokic 14 sayı, 16 asist ve 11 ribauntla bu sezon 11. kez "triple-double" yaptı.



TARAFTARLARDAN KADRO TEPKİSİ

Bu sezon resmi maçlardaki tüm yenilgilerini deplasmanda alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihleri eleştiriliyor. Avcı'nın 'Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız' sözlerini hatırlatan taraftarlar, Alanyaspor maçında Marc Bartra'nın kulübede bekletilip stoperde Gbamin'in oynatılmasını eleştirdi. Tecrübeli teknik adam daha önce Kasım'dan sonra takımın toparlanacağını açıklamıştı. Ancak Trabzonspor, Kasım'dan sonra kötü bir performans sergiledi.



ALANYASPOR'UN HUGO TAKTİĞİ TUTTU

Alanyalı Efecan Karaca, "Hocamız bizden Hugo'nun üzerine oynamamızı istedi" dedi. Gollerde hatası olan Vitor Hugo, 45 dakika sahada kaldı. Hiç top çalamadı ve sahanın en kötüsüydü.



TRABZONSPOR İLK KEZ KRİZE GİRMİYOR!

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Sağlıklı düşüneceğiz acele etmeyeceğiz, telaşa kapılmayacağız. Trabzonspor ilk defa krize girmiyor. Trabzonspor bu krizden de çıkar çok da kolay çıkar" diye konuştu.

