Beşiktaş'a Wout Weghorst'un alternatifi Salomon Rondon'dan kötü haber! Arjantin ekibi devrede

Ocak ayındaki transfer döneminde Hollandalı golcü Wout Weghorst ile yol ayrımında olan Beşiktaş, alternatif isimlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen futbolculardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile geride bıraktığımız haftalarda yolları ayrılan Salomon Rondon oldu. Rondon transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı. Peki Rondon Beşiktaş'a transfer olacak mı, hangi kulüp Rondon'u istedi? İşte Rondon'un değeri, kariyeri, Beşiktaş'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...
RONDON, BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un ayrılması durumunda kadroya bir golcü katılmasını istedi. Beşiktaş'ın alternatif oyuncu havuzundaki isimlerden birinin Everton ile yolları ayrılan Salomon Rondon olduğu ortaya çıktı. Fakat; Rondon ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
RIVER PLATE İLE TEMAS...
33 yaşındaki Venezuelalı forvet oyuncusunun bonservisi elinde. Bu durum oyuncuyu cazip kılarken, futbolcuya Beşiktaş'ın dışında Arjantin'in dev ekiplerinden biri olan River Plate ilgi gösteriyor. River ile futbolcu arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması planlanıyor.