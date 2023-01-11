Beşiktaş'a Wout Weghorst'un alternatifi Salomon Rondon'dan kötü haber! Arjantin ekibi devrede

RONDON NASIL BİR OYUNCU?

1.86 boyundaki Rondon; güçlü, top tutmasını çok iyi bilen, tek forvet ya da forvet olarak oynayan bir golcü. İyi bir pas oyunuyla, orta saha oyuncularıyla saha içinde daha aktif görünen golcü futbolcu, orta ve uzak mesafelerden şut atabiliyor. Hatta Rondon'un serbest vuruşlardan da goller attığı biliniyor.

PERFORMANSI VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Everton'da 8 maçta 194 dakika şans bulabilen forvet oyuncusu, geçen sezon da bekleneni verememiş ve 13 maçta skora katkı yapamamıştı. 2021-22 sezonunda 23 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapan Rondon, Everton'dan önce Rus temsilcis CSKA Moskova'da 13 maçta 4 gol 2 asist üretti.