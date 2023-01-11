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    • Spor
    • 11.01.2023 15:30
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    • 11.01.2023 15:49
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    Beşiktaş'a Wout Weghorst'un alternatifi Salomon Rondon'dan kötü haber! Arjantin ekibi devrede

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, alternatif isimlerden olan Salomon Rondon'dan da kötü haber geldi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Weghorst’un alternatifinden kötü haber

    Ocak ayındaki transfer döneminde Hollandalı golcü Wout Weghorst ile yol ayrımında olan Beşiktaş, alternatif isimlerle ilgili araştırmalar yapıyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen futbolculardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile geride bıraktığımız haftalarda yolları ayrılan Salomon Rondon oldu. Rondon transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı. Peki Rondon Beşiktaş'a transfer olacak mı, hangi kulüp Rondon'u istedi? İşte Rondon'un değeri, kariyeri, Beşiktaş'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    RONDON, BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un ayrılması durumunda kadroya bir golcü katılmasını istedi. Beşiktaş'ın alternatif oyuncu havuzundaki isimlerden birinin Everton ile yolları ayrılan Salomon Rondon olduğu ortaya çıktı. Fakat; Rondon ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    RIVER PLATE İLE TEMAS...
    33 yaşındaki Venezuelalı forvet oyuncusunun bonservisi elinde. Bu durum oyuncuyu cazip kılarken, futbolcuya Beşiktaş'ın dışında Arjantin'in dev ekiplerinden biri olan River Plate ilgi gösteriyor. River ile futbolcu arasında yakın zamanda bir görüşme yapılması planlanıyor.

        DEMICHELIS İSTİYOR
        Venezuelalı gazeteci Ernesto Guevara'nın haberine göre; futbolcuyu River Plate'in Arjantinli teknik direktörü Martin Demichelis'in istediğini dile getirdi. Ayrıca Guevara haberde Rondon'un Güney Amerika'ya dönebileceği yolunda bir değerlendirmede bulundu.

        RONDON NASIL BİR OYUNCU?
        1.86 boyundaki Rondon; güçlü, top tutmasını çok iyi bilen, tek forvet ya da forvet olarak oynayan bir golcü. İyi bir pas oyunuyla, orta saha oyuncularıyla saha içinde daha aktif görünen golcü futbolcu, orta ve uzak mesafelerden şut atabiliyor. Hatta Rondon'un serbest vuruşlardan da goller attığı biliniyor.

        PERFORMANSI VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
        Bu sezon Everton'da 8 maçta 194 dakika şans bulabilen forvet oyuncusu, geçen sezon da bekleneni verememiş ve 13 maçta skora katkı yapamamıştı. 2021-22 sezonunda 23 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapan Rondon, Everton'dan önce Rus temsilcis CSKA Moskova'da 13 maçta 4 gol 2 asist üretti.

        ÇİN'DE DE OYNAMIŞTI
        2020'de Çin ekibi Dalian'Da 16 maçta 9 gol 3 asistlik katkısı ile dikkati çeken futbolcu daha önce Newcastle United'da etkili bir görüntü çizdi. 2018-19'da 33 maçta 12 gol 7 asist kaydeden futbolcu, 2017-18'de ise 40 maçta 10 gol 4 asistlik bir katkı sundu.

            RONDON'UN DEĞERİ 2 MİLYON EURO
            Rondon daha önce Zenit Saint Petersburg, Rubin Kazan gibi Rus takımlarının dışında İspanya'da Malaga ve Las Palmas formalarını da terletti. Şu anda boşta olan golcü futbolcuya 2 milyon euro değer biçiliyor. Futbolcunun, kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

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