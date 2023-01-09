Cimbom'un derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında 2 galibiyeti vardı. O iki galibiyet de Kadıköy'de kazanılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yine Ülker Stadı'nda mutlu sona ulaşmayı başardı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle ezeli rakibini mağlup eden lider Galatasaray, zirvede farkı açmayı başardı.
TARAFTARLAR HOMURDANDI
Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, sonrasında evinde ligin mütevazı takımlarından Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sonraki 5 haftalık süreçte Trabzonspor ile beraber kalan ve 4 galibiyet alan Cimbom'da işler yolunda gidiyordu. Ancak 3 hafta kazanamayan Galatasaray'da moraller alt üst oldu. Adana Demir, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkması taraftarların, "Bu sene de mi şampiyon olamayacağız" yorumları yapmasına neden oldu.
BURUK MÜTHİŞ SERİNİN DÜGMESİNE BASTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında mikrofonlara, "Hiç merak etmesinler. Biz de elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Oyuncularım fiziksel ve psikolojik olarak hazır. Haftaya daha iyi bir şekilde sahaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.