Cimbom'un derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında 2 galibiyeti vardı. O iki galibiyet de Kadıköy'de kazanılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yine Ülker Stadı'nda mutlu sona ulaşmayı başardı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle ezeli rakibini mağlup eden lider Galatasaray, zirvede farkı açmayı başardı.