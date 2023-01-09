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    • Spor
    • 09.01.2023 13:01
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    • 09.01.2023 13:01
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan müthiş performans! Son 7 maçta önüne geleni silindir gibi ezdi

    Son dakika haberleri: Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibiyle olan puan farkını 4’e yükseltirken üst üste 7. galibiyetini elde etti. Okan Buruk’un öğrencileri, son 7 maçta 20 gol atarken neredeyse 3 gol ortalaması tutturdu. Okan Buruk’un öğrencileri, dünya yıldızlarıyla birlikte müthiş bir ritim tutturdu ve rakipleriyle arayı açmaya başladı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber| 7 bela Aslan! Önüne geleni eziyor

    Cimbom'un derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında 2 galibiyeti vardı. O iki galibiyet de Kadıköy'de kazanılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yine Ülker Stadı'nda mutlu sona ulaşmayı başardı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle ezeli rakibini mağlup eden lider Galatasaray, zirvede farkı açmayı başardı.

    TARAFTARLAR HOMURDANDI
    Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, sonrasında evinde ligin mütevazı takımlarından Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sonraki 5 haftalık süreçte Trabzonspor ile beraber kalan ve 4 galibiyet alan Cimbom'da işler yolunda gidiyordu. Ancak 3 hafta kazanamayan Galatasaray'da moraller alt üst oldu. Adana Demir, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkması taraftarların, "Bu sene de mi şampiyon olamayacağız" yorumları yapmasına neden oldu.

    BURUK MÜTHİŞ SERİNİN DÜGMESİNE BASTI
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında mikrofonlara, "Hiç merak etmesinler. Biz de elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Oyuncularım fiziksel ve psikolojik olarak hazır. Haftaya daha iyi bir şekilde sahaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.

        SON HAFTALARDA SİLİNDİR GİBİ EZDİLER
        Bu açıklamalardan sonra Galatasaray Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 21 puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendikten sonra sırasıyla Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, İstanbulspor'u 2-1, Sivasspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 2-1 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

        6 MAÇTA 4 GALİBİYETE İMZA ATTI
        Galatasaray, Süper Lig'de ilk 7 sıradaki takımlara karşı oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor… Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlarla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu süreçte Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda rakip filelere toplamda 12 gol gönderdi.

        FENERBAHÇE SADECE 2 KEZ KAZANDI
        Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ise Süper Lig'de ilk 7 sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda hayal kırıklığı yaşattı. Jorge Jesus'un öğrencileri Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Konya'ya deplasmanda 1-0 kaybetti. Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a ise 3-0 mağlup oldu. İlk 7 sıradaki takımlara karşı 2 galibiyet aldı. 5 gol atarken 4 gol yedi.

            TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un büyük maçlardaki performansı ise taraftarlar tarafından büyük tepki çekiyor. Portekizli teknik adam derbilerde aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam, Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken Trabzonspor'a da 2-0 yenildi. Galatasaray ise evinde 3-0 kaybetti. Tecrübeli teknik adamın 3 derbide gol bile bulamaması taraftarları da çileden çıkarttı.
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            Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan müthiş performans! Son 7 maçta önüne geleni silindir gibi ezdi
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