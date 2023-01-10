Son dakika: Cimbom’a kötü haber! İngilizler Haji Wright'ı kapıyor!

Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala arayışlarına hız veren Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde savunmanın soluna ve forvet bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor… Galatasaray'da adaylar da belirlenmiş durumda.
TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇECEK
Galatasaray'da sol kanat için ismi geçen oyuncular arasında Antalyaspor forması giyen Güray Vural ve Dundee United'ta oynayan Aziz Behich var… Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan ve sol bek arayışına giren Galatasaray, transfer sezonunu bir hayli hareketli geçirecek.
SEFEROVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray'ın forvet hattında yer alan isimlerinden Haris Seferovic ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsviçreli oyuncu takıma katıldığından beri bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Forvet hattında bir tek Icardi ve Gomis kalıyor. Fransız yıldız Gomis, form grafiğinin yüksek olmasına rağmen başka bir takıma kiralanabilir. Okan Buruk, Gomis takımdan ayrılmasa bile bu ikilinin yanına kaliteli bir santrafor daha eklemeyi planlıyor.