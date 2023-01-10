Son dakika: Cimbom’a kötü haber! İngilizler Haji Wright'ı kapıyor!

1.8 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Antalyaspor'un Danimarka ekibi Sönderjyske'den 1.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Wright, Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 16 maçta forma giyen 24 yaşındaki yıldız golcü 10 gol atarken 1 de asiste imza attı. Süper Lig kariyerinde 48 maça çıkan genç yetenek, 24 gol ve 3 asist üretti.

LOKOMOTIV İSTEDİ GİTMEDİ

Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright için geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'a transfer teklifinde bulunmuş ancak bu transfer teklifi yıldız oyuncu tarafından reddedilmişti. Haji Wright'ın ismi İtalyan kulüpleriyle de anılıyor.