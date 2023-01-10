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    • Spor
    • 10.01.2023 15:10
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    • 10.01.2023 15:10
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    Son dakika: Cimbom’a kötü haber! İngilizler Haji Wright'ı kapıyor!

    Son dakika transfer haberi... Galatasaray, Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe ile olan puan farkını 4’e yükselten Cimbom, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ise 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da gündem transfer...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber| Cimbom’a şok! İngilizler Wright’ı kapıyor!

    Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala arayışlarına hız veren Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde savunmanın soluna ve forvet bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor… Galatasaray'da adaylar da belirlenmiş durumda.

    TRANSFER SEZONU HAREKETLİ GEÇECEK
    Galatasaray'da sol kanat için ismi geçen oyuncular arasında Antalyaspor forması giyen Güray Vural ve Dundee United'ta oynayan Aziz Behich var… Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan ve sol bek arayışına giren Galatasaray, transfer sezonunu bir hayli hareketli geçirecek.

    SEFEROVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR
    Galatasaray'ın forvet hattında yer alan isimlerinden Haris Seferovic ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsviçreli oyuncu takıma katıldığından beri bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Forvet hattında bir tek Icardi ve Gomis kalıyor. Fransız yıldız Gomis, form grafiğinin yüksek olmasına rağmen başka bir takıma kiralanabilir. Okan Buruk, Gomis takımdan ayrılmasa bile bu ikilinin yanına kaliteli bir santrafor daha eklemeyi planlıyor.

        ANTALYASPOR'A TEKLİF YAPILDI
        Şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray'da santrafor bölgesi için birçok ismin adı geçiyor. Onlardan biri de Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright. Okan hocanın da bu transferi çok istediği biliniyor. Cimbom, yıldız oyuncu için Antalyaspor'a 4 milyon Euro ve takas teklifinde bulundu. Ancak bu teklif şimdilik Akdeniz ekibinden karşılık bulmadı.

        CRYSTAL PALACE ONU ÇOK İSTİYOR
        Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Haji Wright ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın ABD'li golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibi, bu transferi 6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek sonuçlandırmayı planlıyor. Akdeniz ekibinin ise bu rakama sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin başlayacağı belirtildi.

        1.8 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
        Antalyaspor'un Danimarka ekibi Sönderjyske'den 1.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Wright, Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 16 maçta forma giyen 24 yaşındaki yıldız golcü 10 gol atarken 1 de asiste imza attı. Süper Lig kariyerinde 48 maça çıkan genç yetenek, 24 gol ve 3 asist üretti.

        LOKOMOTIV İSTEDİ GİTMEDİ
        Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright için geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'a transfer teklifinde bulunmuş ancak bu transfer teklifi yıldız oyuncu tarafından reddedilmişti. Haji Wright'ın ismi İtalyan kulüpleriyle de anılıyor.
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