Wout Weghorst Kazancı'dan bu sözlerle ayrılık için izin istedi: Bu 'fırsatı' kaçıramam





EŞYALARINI TOPLADI

Weghorst'un, "Burada mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Size verdiğiniz destek için teşekkürler. Ancak böyle bir fırsatı kaçıramam" dediği belirlendi. Yıldız futbolcunun ardından tesislerdeki eşyalarını topladığı, eşinin de Manchester'da ev tuttuğu iddia edildi. Ardından Weghorst'un menajeri Simon Cziomer, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu. Cziomer, Weghorst'un Manchester United ile her konuda anlaştığını söylediği ve sözleşmenin feshi için istekte bulunduğu belirlendi. Ancak Beşiktaş yönetimi yeni bir forvet transferi yapılmadığı sürece Wout Weghorst'un ayrılığına izin verilmeyeceğini Cziomer'e ilettiği ifade edildi. Siyah-Beyazlılar ayrıca bu ayrılıktan maddi kazanç elde etmek istiyor. Bu rakamında 2.5 milyon Euro olduğu konuşuluyor.