Wout Weghorst Kazancı'dan bu sözlerle ayrılık için izin istedi: Bu 'fırsatı' kaçıramam

Beşiktaş'ta Weghorst konusunda sıcak gündem devam ediyor. Manchester United ile el sıkışan Hollandalı golcünün sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelerek ayrılığı konusunda kolaylık istediği öğrenildi.
EŞYALARINI TOPLADI
Weghorst'un, "Burada mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Size verdiğiniz destek için teşekkürler. Ancak böyle bir fırsatı kaçıramam" dediği belirlendi. Yıldız futbolcunun ardından tesislerdeki eşyalarını topladığı, eşinin de Manchester'da ev tuttuğu iddia edildi. Ardından Weghorst'un menajeri Simon Cziomer, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu. Cziomer, Weghorst'un Manchester United ile her konuda anlaştığını söylediği ve sözleşmenin feshi için istekte bulunduğu belirlendi. Ancak Beşiktaş yönetimi yeni bir forvet transferi yapılmadığı sürece Wout Weghorst'un ayrılığına izin verilmeyeceğini Cziomer'e ilettiği ifade edildi. Siyah-Beyazlılar ayrıca bu ayrılıktan maddi kazanç elde etmek istiyor. Bu rakamında 2.5 milyon Euro olduğu konuşuluyor.
"İNİSİYATİF BİZDE"
Öte yandan dün kulüpten yapılan açıklamada iddia edildiği gibi Weghorst'un sözleşmesinde 2.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunmadığı duyuruldu. Açıklamada, "Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir" ifadeleri kullanıldı.