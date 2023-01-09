Weghorst gemileri yaktı! Beşiktaş ilk alternatifini belirlerdi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa'ya attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle adeta taraftarlara veda eden Weghorst konusunda hareketli saatler yaşanıyor... Beşiktaş'ta kiralık oynayan yıldız futbolcu ile ilgili Manchester United'ın devreye girdiği ve transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilmişti. Yönetimin yıldız futbolcuyu bir kaynak bulmadan ya da yerine transfer yapmadan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Weghorst'un menajeri ile bugün bir araya geleceği ve oyuncunun son durumunu konuşacağı öğrenildi. Yönetimin ilk hedefinin Hollandalı oyuncuyu takımda tutmak olduğu belirtiliyor.
İLK HEDEF ABOUBAKAR
Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya lisans çıkarmak için Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor. Bu gelişmeyi yakından takip eden yönetimin Weghorst'un olası ayrılık ihtimaline karşı Kamerunlu golcüyü gündemine aldığı öğrenildi. Aboubakar'ın yönetim ile yapılan görüşmelerde Siyah-Beyazlı takımdan yıllık 2.6 milyon Euro ücret telep ettiği belirtildi.
Bu ücreti fazla bulan yönetimin oyuncunun menajeriyle pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. Aboubakar, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşadı. Yönetimin Weghorst'un menajeri ile yapılacak görüşmeden sonra yol haritasını çizmesi bekleniyor.