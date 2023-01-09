Weghorst gemileri yaktı! Beşiktaş ilk alternatifini belirlerdi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa'ya attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle adeta taraftarlara veda eden Weghorst konusunda hareketli saatler yaşanıyor... Beşiktaş'ta kiralık oynayan yıldız futbolcu ile ilgili Manchester United'ın devreye girdiği ve transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilmişti. Yönetimin yıldız futbolcuyu bir kaynak bulmadan ya da yerine transfer yapmadan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Weghorst'un menajeri ile bugün bir araya geleceği ve oyuncunun son durumunu konuşacağı öğrenildi. Yönetimin ilk hedefinin Hollandalı oyuncuyu takımda tutmak olduğu belirtiliyor.