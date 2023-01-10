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    • Spor
    • 10.01.2023 19:17
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    • 10.01.2023 20:03
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    Fenerbahçe Samet Akaydın transferini KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transfer mutlu sonla bitti

    Son dakika transfer haberleri! Geçtiğimiz ay takvim.com.tr'nin duyurduğu transfer gerçekleşti. Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Samet Akaydın'ı stoper arayışı içine giren Galatasaray da istiyordu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Transfer bombası patladı! Fenerbahçe duyurdu

    Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

    "GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
    Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

    TRANSFERİ TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği başarılı stoper Samet Akaydın için Adana Demirsporlu yöneticilerle anlaşma sağladığını duyurmuştu.

    FENERBAHÇE RÖVANŞI ALDI
    Samet Akaydın'ı stoper arayışı içine giren Galatasaray da istiyordu. Fenerbahçe, Samet ve kulübü ile anlaşma sağlayarak yaz transfer dönemindeki Abdülkerim Bardakçı transferinin rövanşını da almış oldu.

        Zira Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı transferine çok yaklaşmış ancak mutlu sona ulaşan Galatasaray olmuştu.

        MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
        Geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı ve istikrarlı bir grafik çizen Samet Akaydın, milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Şimdi ise çubuklu formaya çok yakın.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Samet Akaydın transferini KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transfer mutlu sonla bitti
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