Fenerbahçe Samet Akaydın transferini KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transfer mutlu sonla bitti

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı ve istikrarlı bir grafik çizen Samet Akaydın, milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Şimdi ise çubuklu formaya çok yakın.

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