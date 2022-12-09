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    Abdülkerim’i Aslan’a kaptıran Fenerbahçe bu kez hata yapmadı

    Fenerbahçe, Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği başarılı stoper Samet Akaydın için Adana Demirsporlu yöneticilerle anlaşma sağladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Bardakçı’nın rövanşı Samet Akaydın

    Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, önemli bir adım attı. Jorge Jesus'un talebiyle bir süredir stoper arayışı için de olan Fenerli kurmaylar başarılı stoper Samet Akaydın için Adana Demirsporlu yöneticilerle el sıkıştı. Samet'in menajeri ile de bir görüşme yapıldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu yöneticilerin Antalya kampında bir araya geldikleri ve burada prensip anlaşmasına vardıkları ifade edildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bir süredir stoper transferi için yoğun mesai harcıyordu. Yabancı sınırı nedeniyle önceliği yerli adaylara veren Fenerbahçe yönetimi hedefe ulaşma yolunda çok ciddi bir adıma imza atmış oldu.



    ANLAŞMA SAĞLANDI
    Samet Akaydınstoper arayışı içine giren Galatasaray da istiyordu. Samet ve kulübü ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe işini imzaya götürmesi durumunda yaz transfer dönemindeki Aldülkerim Bardakçı transferinin rövanşını da almış olacak. Zira Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı transferine çok yaklaşmış ancak mutlu sona ulaşan Galatasaray olmuştu.



    MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ
    Geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı ve istikrarlı bir grafik çizen Samet Akaydın, milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Şimdi ise çubuklu formaya çok yakın.

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    Haberler Spor Abdülkerim’i Aslan’a kaptıran Fenerbahçe bu kez hata yapmadı
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