Abdülkerim’i Aslan’a kaptıran Fenerbahçe bu kez hata yapmadı

Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, önemli bir adım attı. Jorge Jesus'un talebiyle bir süredir stoper arayışı için de olan Fenerli kurmaylar başarılı stoper Samet Akaydın için Adana Demirsporlu yöneticilerle el sıkıştı. Samet'in menajeri ile de bir görüşme yapıldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu yöneticilerin Antalya kampında bir araya geldikleri ve burada prensip anlaşmasına vardıkları ifade edildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bir süredir stoper transferi için yoğun mesai harcıyordu. Yabancı sınırı nedeniyle önceliği yerli adaylara veren Fenerbahçe yönetimi hedefe ulaşma yolunda çok ciddi bir adıma imza atmış oldu.