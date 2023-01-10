Fenerbahçe Samet Akaydın transferini KAP'a bildirdi! Takvim.com.tr'nin duyurdu transfer mutlu sonla bitti

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
TRANSFERİ TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği başarılı stoper Samet Akaydın için Adana Demirsporlu yöneticilerle anlaşma sağladığını duyurmuştu.
FENERBAHÇE RÖVANŞI ALDI
Samet Akaydın'ı stoper arayışı içine giren Galatasaray da istiyordu. Fenerbahçe, Samet ve kulübü ile anlaşma sağlayarak yaz transfer dönemindeki Abdülkerim Bardakçı transferinin rövanşını da almış oldu.