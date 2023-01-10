Başkan Ali Koç Portekizli hoca ile bir araya gelecek

Kadıköy'de yaşanan farklı Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile özel bir görüşme yapacak. Toplantıda, Başkan Ali Koç'un 5 puan öndeyken bir anda 4 puan geriye düşülmesi, takımının oyunundaki düşüş gibi nedenler masaya yatırılacak. Görüşmede alınacak tedbirler de konuşulacak. Ancak her koşulda Başkan Ali Koç ve yönetimin ilk günkü gibi Jorge Jesus'un arkasında olduğu ve tecrübeli hocaya tam destek vereceği öğrenildi.







TAKVİYELER KONUŞULACAK

Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un görüşmesinde ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Başkan Koç, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda transfer mesajı vermişti. Fenerbahçe'nin bir stoper ve sol bek almasına zaten kesin gözüyle bakılıyor. Bu stoperin de Adana Demirspor'lu Samet Akaydın olduğu dün Montella tarafından açıklandı. Sarı-Lacivertlilerin Samet dışında bir yabancı stoper ile birlikte bir santrfor da alabileceği konuşuluyor. Yapılacak ekstra transferler Jorge Jesus ile yapılacak görüşme sonrasında kesinlik kazanacak.

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