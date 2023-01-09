Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı: Jorge Jesus görüşme odasına

Lider Galatasaray uzun süre unutulmayacak derbiyi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazanırken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE'DE KRİTİK TOPLANTI
3-0'lık şok yenilgi sonrası eleştiri oklarından nasibini alan bir başka isim ise teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli hoca, sahaya çıkardığı 11 ve oyun planı nedeniyle hem taraftarlardan hem de medyadan sert eleştiriler aldı.
Fenerbahçe yönetimi Galatasaray yenilgisi sonrası düğmeye bastı ve Jorge Jesus'la kritik bir toplantı yapma kararı aldı.
SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALDI
İşte derbinin yankıları ve ardından yaşanan flaş gelişmeler...
Teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamada sorumluluğu üzerine aldığını söylemişti. Tecrübeli hoca, "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.