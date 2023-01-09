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    • Spor
    • 09.01.2023 12:06
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    • 09.01.2023 12:21
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    Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı: Jorge Jesus görüşme odasına

    Sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe liderlik yarışından ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü. Yenilginin ardından taraftarın öfkesi Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ve kaleci Altay Bayındır'a yöneldi. Taraftarla sert tartışmalara giren Ali Koç ilk kez bu kadar yüksek perdeden eleştiriler alan Jorge Jesus ile bir araya gelerek; takımdaki sert düşüşün nedenlerini ve alınacak önlemleri masaya yatıracak.

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’de yönetim düğmeye bastı

    Lider Galatasaray uzun süre unutulmayacak derbiyi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazanırken, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    FENERBAHÇE'DE KRİTİK TOPLANTI
    3-0'lık şok yenilgi sonrası eleştiri oklarından nasibini alan bir başka isim ise teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli hoca, sahaya çıkardığı 11 ve oyun planı nedeniyle hem taraftarlardan hem de medyadan sert eleştiriler aldı.

    Fenerbahçe yönetimi Galatasaray yenilgisi sonrası düğmeye bastı ve Jorge Jesus'la kritik bir toplantı yapma kararı aldı.

    SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALDI
    İşte derbinin yankıları ve ardından yaşanan flaş gelişmeler...

    Teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamada sorumluluğu üzerine aldığını söylemişti. Tecrübeli hoca, "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.

        BU MAÇ ŞAMPİYONU BELİRLEMEYECEK
        Bir suçlu varsa o da benim. Kimseye suç bulamam. Kısa süre önceye kadar ligin en iyi takımıydık, şimdi rakibimiz bizi geçti. İkinci yarı takım gergindi, işler iyi gitmedi. Bu maç şampiyonu belirlemeyecek. Dört puan fark oluştu ama çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 puan farkla liderlik. Transferde düşüncemiz de değişmeyecek. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim" açıklamasını yaptı.

        JESUS GÖRÜŞME ODASINA
        Fenerbahçe yönetimi ağır yenilgi sonrası harekete geçti. Başkan Ali Koç belki de göreve geldiğinden bu yana ilk kez böylesine sert eleştirilen alan teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya gelecek.

        Yönetimin, Portekizli hocaya desteği devam ediyor. Yapılacak görüşmede takımın neden düşüş yaşadığı masaya yatırılacak ve gerekli önlemler alınacak.

            TRANSFER DE GÖRÜŞÜLECEK
            Yapılacak kritik zirvede transfer konusu da masaya yatırılacak. Başkan Ali Koç'un zirvenin 4 puan gerisine düşülmesi ve takımın eksiklerinin net şekilde ortaya çıkması nedeniyle ara transferde elini cebine atacağı öğrenildi.

            Fenerbahçe'nin 2-3 takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin özellikle stoper, sol bek ve forvet bölgesini takviye edebileceği konuşuluyor.

            JESUS'UN ÖLÜMCÜL 3 HATASI
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus derbi sonrası futbol kamuoyunda sert şekilde eleştiriliyor. Portekizli hocanın yaptığı 3 büyük hata üzerinde duruluyor.

                İşte Jesus'un tepkilere neden olan hataları:
                1-Sezon başından bu yana hep aynı oyun planı üzerinde durdu. B planı geliştiremedi. Rakipler artık Fenerbahçe'yi ezberlediği için kötü skorlar geldi. Jesus buna seyirci kaldı.

                2-Üçlü savunmada sürekli büyük zaaflar verilmesine rağmen bunda ısrar etti. Trabzonspor deplasmanındaki tablo ortadayken, Galatasaray önünde de aynı sistemi kullandı. Sonuç yine hüsran oldu.

                3-Büyük ve zorluk derecesi yüksek maçlarda yaşanan gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı. Fenerbahçe bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.

                    KÖTÜ FUTBOL İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI
                    Fenerbahçe koşu mesafelerinde de Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Kanarya maç boyunca toplam 120 km koşarken zirvedeki isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu, 12.9 km koşarak takımının en iyi ismi olarak öne çıktı.

                    Galatasaraylı futbolcular ise maçı toplamda 125.7'lik koşu mesafesi ile tamamladı. Sarı-Kırmızılı cephede Berkan, 12.97 km ile mücadelenin de en çok mesafe kat eden ismi oldu.

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