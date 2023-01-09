Fenerbahçe'de yönetim düğmeye bastı: Jorge Jesus görüşme odasına

Teknik direktör Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklamada sorumluluğu üzerine aldığını söylemişti. Tecrübeli hoca, "Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Rakibin önüne geçme fırsatımız vardı ama olmadı. Sorumlu benim. Ne başkan ne de futbolcular. Hele başkan hiç değil. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu yenilgi bizim birliğimizi bozmaz.