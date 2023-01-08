





İZ BIRAKANLAR

Galatasaray'ın efsane kalecisi Turgay Şeren 56 kere forma giyip derbi tarihinde en çok forma giyen isim olurken, en golcü isim de 29 golle Fenerbahçe'nin efsanelerinden Zeki Rıza Sporel.



DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 12 sezonda oynanan 30 derbinin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 12 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 604 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 2 milyon 100 bin 500 lira para cezası verdi.