Hedefteki adam Ali Koç! Derbi karnesi yerlerde

Milyon eurolar harcadı ama taraftarın arzuladığı şampiyonluk kupası Kadıköy'de bir türlü havaya kalkmadı.

EVİNDE SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldikten sonra ezeli rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Başkan Ali Koç yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında 5 kez karşılaşan Fener, sadece 1 kez kazanabildi.