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    • Spor
    • 09.01.2023 14:06
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    • 09.01.2023 14:06
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    Hedefteki adam Ali Koç! Derbi karnesi yerlerde

    Evinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç eleştiri oklarının hedefinde. Kadıköy'de uzun yıllar ezeli rakiplerine kaybetmeyen sarı lacivertliler, Koç döneminde ağır yenilgiler yaşadı. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç’un selefi göre derbilerde kötü sonuçlar alması dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Hedefteki adam Ali Koç!

    Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a 3-0 yenilince hedef tahtasındaki isim başkan Ali Koç oldu. Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşadı ve artık kötü serinin sonlanmasını bekliyor.

    Sarı-Lacivertliler'de göreve geldikten sonra bir türlü başarıya ulaşamayan ve taraftarının gönlünü kazanamayan Koç, kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

    ÜNLÜ TEKNİK ADAMLAR ÇARE OLAMADI
    5 Kasım 2018 tarihinde Aziz Yıldırım'ın yerine göreve gelen Ali Koç, 4 yılı aşkındır yürüttüğü başkanlık görevinde birçok teknik adamla çalıştı. Ünlü teknik adamlarla bir türlü şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

    Milyon eurolar harcadı ama taraftarın arzuladığı şampiyonluk kupası Kadıköy'de bir türlü havaya kalkmadı.

    EVİNDE SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldikten sonra ezeli rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Başkan Ali Koç yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında 5 kez karşılaşan Fener, sadece 1 kez kazanabildi.

    Fenerbahçe'nin, Ali Koç dönemindeki ilk Galatasaray maçı 1-1 sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler sonraki maçlarda Galatasaray'a evinde 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla kaybetti. Geçen sezon rakibi 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, dün ise rakibine 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

        TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
        Fenerbahçe'nin dün gece Galatasaray'a 3-0'lık skorla kaybetmesi Sarı-Lacivertli taraftarları da çileden çıkarttı. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar, protokol tribününden maçı takip eden başkan Ali Koç'a tepki göstererek, eleştirilerde bulundu.

        Fenerbahçe taraftarları, "Yeter artık başkan! Biz ne zaman güleceğiz" diyerek Ali Koç'a tepkilerini dile getirdiler.

        NE DEMEK İSTİYORSUN BAŞKAN!
        Koç derbi sonrası, "Taraftarımızdan özür dileriz. 3 puandan öteye bir şey değil. Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımızda 4-0 ve 6-0 kazandığımız sezonlarda şampiyon olamıyorduk" açıklamasında bulundu.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi sonrası söylediği sözler de taraftarlar tarafından eleştirildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un açıklamalarına anlam veremeyerek, "3-0'lık skor ağır değil mi başkan!" yorumlarında bulundu.

        G.SARAY TARAFTARI UNUTMADI!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynadıkları maç öncesinde yaptığı açıklamalarla da sosyal medyanın gündeminde.

            Fenerbahçe Başkanı, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Derbide ne olur? En fazla dün geceki gibi bir golümüzü iptal ederler 6 yerine 5-0 biter" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray taraftarı 3-0'lık galibiyet sonrası sosyal medyada Ali Koç'un sözleriyle göndermede bulundu.

            AZİZ YILDIRIM'IN ÇOK GERİSİNDE
            Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un efsane başkana göre derbilerde kötü sonuçlar alması dikkat çekiyor.

            Sarı-Lacivertliler'in başkanı Koç, görev süresi boyunca 18 derbi maçta sadece 3 galibiyet alabildi. 10 beraberlik yaşarken sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Ali Koç'un derbilerdeki puan ortalaması 1.06.

            2 DERBİDEN BİRİNİ KAZANIYORDU
            Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ise 85 derbi maçta 42 galibiyet yaşarken 20 kez berabere kaldı ve 23 mağlubiyet aldı. 1.72 puan ortalaması tutturdu. Fenerbahçe başkanları arasında derbilerde en fazla puan ortalaması tutturan başkan Aziz Yıldırım.

            BAŞKAN O G% P.O. G B M
            A.Yıldırım 85 49.4 1.72 42 20 23
            Faruk Ilgaz 48 41.7 1.67 20 20 8
            Ali Şen 22 45.5 1.68 10 7 5
            İsmet Uluğ 19 21.1 1.21 4 11 4
            Ali Koç 18 16.7 1.06 3 10 5
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                Haberler Spor Hedefteki adam Ali Koç! Derbi karnesi yerlerde
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