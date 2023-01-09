Hedefteki adam Ali Koç! Derbi karnesi yerlerde

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'a 3-0 yenilince hedef tahtasındaki isim başkan Ali Koç oldu. Fenerbahçe, son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşadı ve artık kötü serinin sonlanmasını bekliyor.
Sarı-Lacivertliler'de göreve geldikten sonra bir türlü başarıya ulaşamayan ve taraftarının gönlünü kazanamayan Koç, kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
ÜNLÜ TEKNİK ADAMLAR ÇARE OLAMADI
5 Kasım 2018 tarihinde Aziz Yıldırım'ın yerine göreve gelen Ali Koç, 4 yılı aşkındır yürüttüğü başkanlık görevinde birçok teknik adamla çalıştı. Ünlü teknik adamlarla bir türlü şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
Milyon eurolar harcadı ama taraftarın arzuladığı şampiyonluk kupası Kadıköy'de bir türlü havaya kalkmadı.
EVİNDE SADECE 1 KEZ KAZANABİLDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göreve geldikten sonra ezeli rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Başkan Ali Koç yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında 5 kez karşılaşan Fener, sadece 1 kez kazanabildi.
Fenerbahçe'nin, Ali Koç dönemindeki ilk Galatasaray maçı 1-1 sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler sonraki maçlarda Galatasaray'a evinde 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla kaybetti. Geçen sezon rakibi 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, dün ise rakibine 3-0 yenilmekten kurtulamadı.