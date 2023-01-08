‘Yerli’ El Clasico: Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor! Okan Buruk ve Jorge Jesus'un derbi planları belli oldu

A.Gücü maçında 1 gol atan Gomis, Galatasaray'a derbi öncesine kadar 9 gol 3 asistlik katkı yaptı.

6.2 MİLYARLIK DEV DERBİ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 260 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.

GALATASARAY'IN HOCASI OKAN BURUK F.BAHÇE MAÇI ÖNCESİ OYUNCULARINA BÖYLE SESLENDİ: BİZ DAHA İYİYİZ

Galatasaray ligde son 6 maçını da kazanmayı başardı. Sarı- Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir'i 7-0 yendi. Toplamda ise 17 kez rakip fileleri havalandırdı.