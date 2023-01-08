‘Yerli’ El Clasico: Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor! Okan Buruk ve Jorge Jesus'un derbi planları belli oldu

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray 18. haftada bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray haftaya 36 puanla zirvede girdi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe ise 35 puan ile ezeli rakibinin bir basamak altında 2. sırada yer alıyor.
Kadıköy'deki dev randevuda kazanan liderlik koltuğunun da sahibi olacak. Ev sahibi Fenerbahçe'de Joao Pedro eksikler listesinde. Enner Valencia'nın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. Galatasaray'da ise sakat olan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Ross maçta yok. Cezası biten Boey, Oliveira ve anneannesini kaybettikten sonra gittiği Uruguay'dan dönen Torreira forma giyebilecek.
Antalya maçında 2 gol atan Batshuayi, derbiye kadar 8 gol 1 asist üretti.