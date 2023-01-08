Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ‘Yerli’ El Clasico: Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor! Okan Buruk ve Jorge Jesus'un derbi planları belli oldu

    Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşılaşıyor. Muslera, Mertens ve Icardi gibi tansiyonu yüksek maçları oynamış yıldız oyuncularına güvenen Okan Buruk, "Onlardan daha iyiyiz. Size güveniyorum" dedi. Jesus, Galatasaray'ı çalıştı çözdü. Portekizli teknik adam, son yarım saatte düşen ve geriden çıkarken sorun yaşayan rakibinin zaaflarının üzerine gidecek

    ‘Yerli’ El Clasico

    Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray 18. haftada bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray haftaya 36 puanla zirvede girdi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe ise 35 puan ile ezeli rakibinin bir basamak altında 2. sırada yer alıyor.

    Kadıköy'deki dev randevuda kazanan liderlik koltuğunun da sahibi olacak. Ev sahibi Fenerbahçe'de Joao Pedro eksikler listesinde. Enner Valencia'nın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. Galatasaray'da ise sakat olan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Ross maçta yok. Cezası biten Boey, Oliveira ve anneannesini kaybettikten sonra gittiği Uruguay'dan dönen Torreira forma giyebilecek.


    Antalya maçında 2 gol atan Batshuayi, derbiye kadar 8 gol 1 asist üretti.

        A.Gücü maçında 1 gol atan Gomis, Galatasaray'a derbi öncesine kadar 9 gol 3 asistlik katkı yaptı.

        6.2 MİLYARLIK DEV DERBİ
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 260 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Aslan'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.

        GALATASARAY'IN HOCASI OKAN BURUK F.BAHÇE MAÇI ÖNCESİ OYUNCULARINA BÖYLE SESLENDİ: BİZ DAHA İYİYİZ
        Galatasaray ligde son 6 maçını da kazanmayı başardı. Sarı- Kırmızılılar bu süreçte Başakşehir'i 7-0 yendi. Toplamda ise 17 kez rakip fileleri havalandırdı.



        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularına seslendi. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki zorlu maç öncesinde tecrübeli oyuncularına güveniyor. Okan hocanın, kritik maç öncesinde kozu tecrübe ve kalite olacak. Buruk, Muslera, Mertens, Dubois, Torreira, Oliveira, Gomis ve Icardi gibi daha önce tansiyonu yüksek maçlar oynamış oyuncularla sonuca varmak istiyor.

        BU MAÇLARA ALIŞIKSINIZ
        Öğrencilerine seslenen Okan hoca, "Daha önce defalarca bu tip zorlu maçlarda görev aldınız. Her biriniz zorluk derecesi yüksek derbilerde boy gösterdi. Yine zorlu bir maça çıkacaksınız. Sizlere güvenim sonsuz. Çünkü biz F.Bahçe'den daha iyi bir takımız. Taraftarımızı bir kez daha mutlu edelim" diye konuştu. Okan hocanın kaptan Muslera ve Gomis ile de özel olarak görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın iki yıldızla yaptığı görüşmede, "90 dakika boyunca sakin kalmalıyız. Rakip germeye çalışacak. Asla bu oyuna gelmeyelim! Bizim oyunumuzu bu şekilde bozmalarına izin vermeyelim" dedi.

        ORTALAMASI 2.2 PUAN
        Okan Buruk, Süper Lig'de 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, 36 puan toplayarak 2.2 puan ortalaması tutturdu.


        GOMİS BAŞLAYACAK ICARDİ BİTİRECEK!
        Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine son haftaların formda ismi Bafetimbi Gomis ile başlayacak. Sarı-Kırmızılı formayla son maçlarda gollere imza atan Fransız yıldız, maçın gidişatına göre yerini Mauro Icardi'ye bırakabilir. Okan hocanın, derbinin son bölümünde son idmanlarda yer alan Icardi'ye şans vermesi bekleniyor. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, Süper Lig'de 13 maçta 7 gole imza attı. Gomis son 3 haftada 3 kez fileleri sarstı. Aslan'ın bir diğer yıldız golcüsü Icardi ise 6 lig maçında 4 kez fileleri havalandırırken 3 de asist üretti. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Arjantinli golcü, son oynadığı Başakşehir maçında penaltıdan fileleri sarstı.


        4 YILDIZ KART CEZA SINIRINDA
        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Ceza almaları halinde ise Hatayspor maçında forma giyemeyecekler.


            FORMA SENİN BERKAN!
            Galatasaray'da babaannesi vefat ettiği için ülkesi Uruguay'a giden ve bu yüzden A.Gücü maçında oynayamayan Torreira, F.Bahçe derbisinde de kulübede olacak. Galatasaray teknik heyeti, morali bozuk olan Uruguaylı yıldızı 11'de kullanmayı düşünmüyor. Onun yerine yine Berkan Kutlu forma giyecek. Genç yıldız, A.Gücü maçında ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi.

            YÖNETİM TAM KADRO DERBİDE
            Galatasaray Yönetimi'nin Kadıköy'e gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Başkan Dursun Özbek ve ekibi derbi öncesi kararını verdi. Özbek ve yöneticiler tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncularını bu zorlu maçta yalnız bırakmayacak. Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak. Konuk Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları statta yer alamayacak.,


            HAZIRLIKLAR TAMAM
            Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen antrenman 1.5 saat sürdü. Sarı-Lacivertliler tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

            3 MADDEDE ZAFERİN ŞİFRESİ
            Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik patron Jorge Jesus, Sarı- Kırmızılı ekibin tüm zaaflarını oyuncularının adeta beynine kazıdı. İşte Portekizli teknik adamın imha planı:

            1 Galatasaray son yarım saatte oyundan düşüyor. Fenerbahçe ise 60'tan sonra hücumda daha etkili oluyor. Sarı-Lacivertliler 42 golün 16'sını son yarım saatte buldu. Galatasaray ise yediği 13 golün 6'sını yine son yarım saatte yedi. Kulübeden yeterli hamle şansı olmayan Galatasaray'a karşı Jesus son yarım saatte hücuma yönelik kozlarını oynatacak ve takımının fizik gücü sayesinde maçı kopartmaya çalışacak.

            2 GalatasaraY bu sezon santrforlardan sadece 3 gol yedi. Rakiplerinin geri kalan golleri kanat ve orta saha oyuncularından geldi. Santrfor savunması iyi olan Galatasaray'a karşı Jesus; Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncularının çok skor katkısı yapacağı bir taktik plan içerisinde takımını hazırladı.

            3 Galatasaray geriden oyun kararken zorlanıyor. Jesus rakibinin özellikle bu zaafının üzerine gedecek. Fenerbahçe'nin en önemli kozu olan pres bu maçta da kritik öneme sahip olacak. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın geriden çıkarken yapacağı top kayıplarıyla en kolay yoldan pozisyona girmeye ve gole ulaşmaya çalışacak.

            EZELİ REKABETTE F.BAHÇE ÜSTÜN
            Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün 396. kez rakip olacak. Ezeli rekabette Sarı- Lacivertlilerin 148'e 125 üstünlüğü bulunuyor. 122 müsabaka berabere bitti. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

            ALEX'TEN DERBİ MESAJI
            Fenerbahçe'nin Brezilyalı unutulmaz efsanesi Alex sosyal medya hesabından derbi mesajı yolladı. Ülker Stadyumu'nun fotoğrafını paylaşan Alex, fotoğrafın altına "Özledim" ifadesini kullandı. Alex'in bu mesajına Fenerli taraftarlardan binlerce beğeni geldi.

            JESUS KOLTUĞU GERİ İSTİYOR...
            Fener'in Portekizli teknik patronu Jorge Jesus, oyuncularına "Liderliği geri alma vakti. Tüm enerjimiz ve disiplinimizle sahada olmalıyız. Taraftarlarımızı evlerine mutlu göndereceğiz" dedi.

                SON KARAR ÜÇLÜ DEFANS
                Bu sezon hem dörtlü hem de üçlü defans oynayan ve bunu birçok maçta tekrar eden Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisine 3'lü defansla çıkacağı öğrenildi. Zorluk derecesi yüksek maçlarda genellikle üçlü defansı tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugünkü derbide de bu prensibinden vazgeçmeyecek. Fenerbahçe'nin savunma hattında Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai görev yapacak. Takım savunma düzenine geçtiğinde ise Ferdi ve Osayi de defansa katılarak beşli savunma çizgisi oluşturacak.

                FENER'DE SARI ALARM
                Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Serdar Aziz bugün derbide kart görürse önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler. Jorge Jesus da oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Tele 1’in konuğu 6’lı masaya ’Amerikan projesi’ dedi
                Haberler Spor ‘Yerli’ El Clasico: Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor! Okan Buruk ve Jorge Jesus'un derbi planları belli oldu
                    SON DAKİKA