Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI İZLE 📺 | BJK Kasımpaşa maçı bedava, şifresiz, kesintisiz FULL HD CANLI YAYIN izle...

18. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Beşiktaş Kasımpaşa canlı yayını...
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.