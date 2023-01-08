Fenerbahçe yıldız avında: Jesus'tan Hazard'a onay

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu.
MENAJERİ HAZARD'I ÖNERDİ
İspanyol devinde bekleneni veremeyen ve yeni bir meydan okuma arayan futbolcunun, menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncuyu sundu. Yönetim ise deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Hazard ile ilgili fikrini aldı.
Jorge Jesus'un 32 yaşındaki yıldız futbolcunun transferine onay verdiği öğrenildi.
KATAR'DA YER ALMIŞTI
Belçika Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Hazard, Michy Batshuayi ile de yakın arkadaş. Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.