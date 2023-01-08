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    Fenerbahçe yıldız avında: Jesus'tan Hazard'a onay

    Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard'ın menajeri yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, tecrübeli isme yeşil ışık yaktı.

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    Jesus’tan Hazard’a onay

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu.



    MENAJERİ HAZARD'I ÖNERDİ
    İspanyol devinde bekleneni veremeyen ve yeni bir meydan okuma arayan futbolcunun, menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncuyu sundu. Yönetim ise deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Hazard ile ilgili fikrini aldı.

    Jorge Jesus'un 32 yaşındaki yıldız futbolcunun transferine onay verdiği öğrenildi.

    KATAR'DA YER ALMIŞTI
    Belçika Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Hazard, Michy Batshuayi ile de yakın arkadaş. Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.

        Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor. 2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu. Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

        2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı. Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu. Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.

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