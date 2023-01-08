Fenerbahçe yıldız avında: Jesus'tan Hazard'a onay

Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor. 2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu. Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.