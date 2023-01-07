Fener’in hocası Jorge Jesus iç sahadaki büyük maçlarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmiyor





BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Jorge Jesus son 10 yılda Portekiz'de 18 kez sahasında derbi heyecanı yaşadı. 68 yaşındaki kurt hoca bu karşılaşmalardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. Jesus, Benfica'nın başında Porto'ya karşı Estadio da Luz'da 2013'ten bu yana 5 kez sahaya çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, hiç yenilgi yaşamadı. Başarılı teknik adam Benfica ile Sporting Lizbon'a karşı da evinde 6 derbi heyecanı yaşarken, sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayıldı. Jorge Jesus, Sporting Lizbon'u çalıştırdığı dönemde ise Porto'ya karşı evinde 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, Benfica'ya karşı ise 3 derbide 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.