Fener’in hocası Jorge Jesus iç sahadaki büyük maçlarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmiyor

Tüm Türkiye yarına kilitlenmiş durumda... Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray önünde yaşayacak. Kariyeri büyük başarılar ve böylesine yüksek tansiyonlu maçlarla geçen Portekizli hoca ile ilgili çok çarpıcı bir istatistiği TAKVİM ortaya çıkarıyor.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Jorge Jesus son 10 yılda Portekiz'de 18 kez sahasında derbi heyecanı yaşadı. 68 yaşındaki kurt hoca bu karşılaşmalardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. Jesus, Benfica'nın başında Porto'ya karşı Estadio da Luz'da 2013'ten bu yana 5 kez sahaya çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, hiç yenilgi yaşamadı. Başarılı teknik adam Benfica ile Sporting Lizbon'a karşı da evinde 6 derbi heyecanı yaşarken, sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayıldı. Jorge Jesus, Sporting Lizbon'u çalıştırdığı dönemde ise Porto'ya karşı evinde 6 derbide 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, Benfica'ya karşı ise 3 derbide 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
KADIKÖY'E NASIL YANSIR?
Böylece Jorge Jesus son 10 sezonda Portekiz'de iç sahada çıktığı 18 büyük maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken yalnızca 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Bu istatistiklerin yarın oynanacak maça nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu.