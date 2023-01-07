Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesinde zafere kilitlendi!

Yarın dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. Samandıra'da zorlu 90 dakika öncesi adeta seferberlik ilan edildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'da talimatıyla daha önce kazanıılan Galatasaray derbilerinin fotoğraflarının tesislere asıldığı öğrenildi. Bu şekilde hem oyuncuları motive etmek hem de dev maçın havasına şimdiden sokmak amaçlanıyor. Yönetim de derbi öncesi Samandıra'da adeta kamp kurdu. Başkan Ali Koç ve ekibinin 7/24 tesislerden ayrılmadığı ve oyunculara sürekli moral verdiği belirtildi.







DERBİYE ÖZEL PRİM VERİLECEK

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi maddi olarak da hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Başkan Ali Koç'un Galatasaray maçının kazanılması halinde özel bir galibiyet primi vereceği, bu paranın miktarının ise oyuncuları motive etmek için maç günü açıklanacağı da gelen haberler arasında.







DERBİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe derbi maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.



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