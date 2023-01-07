Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.01.2023 17:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2023 18:07
    ABONE OL

    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan, Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Nathan Redmond, Romainn Saiss ve Gedson Fernandes, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-Beyazlı takım geçen haftayı BAY geçmiş önceki haftada Adana Demirspor'u tek golle devirmişti.

    Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin hakemi Zorbay Küçük.


    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Mert; Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson; Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou; Weghorst.

    Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.



    SON İDMANDA SAKATLANMIŞTI: JOSEF KADRODAN ÇIKARILDI
    Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam edilen Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte son idmanda sakatlanan Josef De Souza da maç kadrosundan çıkarıldı.



        EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ
        1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından haftayı maç yapmadan geçen Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puana ulaşmak istiyor. 26 puanı bulunan Beşiktaş evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

        4 İSİM KART SINIRINDA
        Beşiktaş'ta 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Nathan Redmond, Romainn Saiss ve Gedson Fernandes, kart görmeleri durumunda arabam.com Konyaspor maçında görev yapamayacak.



        SELÇUK İNAN'IN HEDEFİ BEŞİKTAŞ'I DEVİRMEK
        Son maçta Corendon Alanyaspor 'u 4-1 mağlup eden Kasımpaşa, Selçuk İnan'ın takımın başına geçmesinden sonra ilk galibiyetini aldı.

        18 puanla haftaya 13. sırada giren lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ı da yenerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Kasımpaşa son 3 deplasman karşılaşmasında 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bölücüler bölündü!
        Haberler Spor Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM
            SON DAKİKA