



SON İDMANDA SAKATLANMIŞTI: JOSEF KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam edilen Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte son idmanda sakatlanan Josef De Souza da maç kadrosundan çıkarıldı.