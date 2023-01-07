Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-Beyazlı takım geçen haftayı BAY geçmiş önceki haftada Adana Demirspor'u tek golle devirmişti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin hakemi Zorbay Küçük.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert; Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson; Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou; Weghorst.
Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.
SON İDMANDA SAKATLANMIŞTI: JOSEF KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam edilen Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte son idmanda sakatlanan Josef De Souza da maç kadrosundan çıkarıldı.