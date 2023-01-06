'Yerli Haaland' Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotasını Takvim.com.tr açıklıyor! Dikkat çeken Fatih Terim detayı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç golcü Bertuğ Yıldırım, futbol kamuoyunda 'Yerli Haaland' olarak lanse edildi. Transferde adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılan genç golcünün geleceğiyle ilgili kararı belli oldu. Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotası ile ilgili detaylara TAKVİM ulaştı.
BERTUĞ'UN İLK TERCİHİ AVRUPA
20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım, kariyerine şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek.
3 ÜLKEDEN İZLEDİLER
Babası da eski bir futbolcu olan Bertuğ Özgür Yıldırım'a Avrupa'dan 3 ülkeden yakın takip söz konusu. TAKVİM'in elde ettiği bilgiye göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor. Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.