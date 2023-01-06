'Yerli Haaland' Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotasını Takvim.com.tr açıklıyor! Dikkat çeken Fatih Terim detayı

BERTUĞ'UN İLK TERCİHİ AVRUPA

20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım, kariyerine şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek.

3 ÜLKEDEN İZLEDİLER

Babası da eski bir futbolcu olan Bertuğ Özgür Yıldırım'a Avrupa'dan 3 ülkeden yakın takip söz konusu. TAKVİM'in elde ettiği bilgiye göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.