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    • Spor
    • 06.01.2023 12:11
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    • 06.01.2023 12:11
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    'Yerli Haaland' Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotasını Takvim.com.tr açıklıyor! Dikkat çeken Fatih Terim detayı

    Son dakika Spor Toto Süper Lig transfer haberleri! Futbol kamuoyunda 'Yerli Haaland' olarak lanse edilen Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotasını Takvim.com.tr açıklıyor. Hatayspor'un formasını giyen genç golcünün adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | ’Yerli Haaland’ Bertuğ’un transfer rotası!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç golcü Bertuğ Yıldırım, futbol kamuoyunda 'Yerli Haaland' olarak lanse edildi. Transferde adı yakın dönemde Fenerbahçe ile anılan genç golcünün geleceğiyle ilgili kararı belli oldu. Bertuğ Yıldırım'ın transfer rotası ile ilgili detaylara TAKVİM ulaştı.

    BERTUĞ'UN İLK TERCİHİ AVRUPA
    20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım, kariyerine şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek.

    3 ÜLKEDEN İZLEDİLER
    Babası da eski bir futbolcu olan Bertuğ Özgür Yıldırım'a Avrupa'dan 3 ülkeden yakın takip söz konusu. TAKVİM'in elde ettiği bilgiye göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.

    SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
    1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor. Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

        FATİH TERİM'İN İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ
        Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'de forma giydiği dönemde oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş da gündemine almıştı. Yaklaşık 3 sene önce Galatasaray'da teknik direktör koltuğunda Fatih Terim otururken, Cimbom oyuncuyla ilgilenmiş ancak transfer süreci devam etmemişti.

        VOLKAN DEMİREL'İN GÖZBEBEĞİ
        Bu arada Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve ekibi, genç golcü ile zaman zaman birebir görüşmeler yapıyor. Volkan Demirel'in, 'Haaland ya da Zlatan gibi olabilecek bir potansiyel' dediği Bertuğ'a gelişimi açısından da tavsiyeler verdiği biliniyor.

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