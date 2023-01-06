Şenol Güneş, eski öğrencisi Ozan Tufan ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor





OPSİYONLU KİRALAMA

Ada ekibi Hull City ile Beşiktaş, Ozan Tufan'ın transferi konusunda el sıkışırken, milli futbolcu satın alma opsiyonu ile birlikte Siyah-Beyazlı takıma katılacak. 27 yaşındaki Ozan Tufan, bu sezon Hull City takımında 23 maçta 1311 dakika süre aldı ve 4 gollük bir performans sergiledi.