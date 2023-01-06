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    Şenol Güneş, eski öğrencisi Ozan Tufan ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor

    Beşiktaş, Hull City’den Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı. Yıllar önce Fenerbahçe’ye transfer olan Ozan Tufan, Şenol Güneş ile Kartal’da buluşacak...

    Sevenler kavuşuyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, İngiltere'de Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği futbolcu için kulüpler büyük oranda anlaşma sağladı.



    OPSİYONLU KİRALAMA
    Ada ekibi Hull City ile Beşiktaş, Ozan Tufan'ın transferi konusunda el sıkışırken, milli futbolcu satın alma opsiyonu ile birlikte Siyah-Beyazlı takıma katılacak. 27 yaşındaki Ozan Tufan, bu sezon Hull City takımında 23 maçta 1311 dakika süre aldı ve 4 gollük bir performans sergiledi.



    GÜNEŞ VE TUFAN BULUŞACAK
    Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Ozan Tufan'ı daha önce de Beşiktaş'a transfer ettirmek istemiş ancak futbolcu o dönemde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. A Milli Takım'da da Ozan Tufan'ın gelişimine katkısı olan Güneş ile futbolcu Beşiktaş'ta buluşmuş olacak. Ozan Tufan merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Hull City, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis ödemişti.

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