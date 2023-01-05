19. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Ethemi'nin yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kontrol etti.

25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Gökhan İnler'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen ile Okan Erdoğan'ın mücadelesinde Gulbrandsen yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Adana Demirspor penaltı atışını gole çeviremedi. Belhanda'nın kullandığı atışta kaleci Jensen sağ tarafa uzanarak topu çeldi. Hakem Mete Kalkavan, Belhanda'nın gole çeviremediği atışta VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltının yeniden kullanılması kararını verdi. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda'nın vuruşunda top ve kaleci Jensen ayrı köşelere gitti: 1-0