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    Beşiktaş'ta Ozan Tufan harekatı

    Beşiktaş’ın Hull City’de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan’ı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladığı belirtildi. Öte yandan Şenol Güneş, "Ozan'ı beğeniyorum, iyi bir oyuncu" demişti.

    Ozan Tufan harekatı
    Geçen sezon 3 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan yeniden Süper Lig'e dönebilir.

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun transferi ile ilgili resmi temaslara başladığı öğrenildi. Bu sezon İngiliz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 27 yaşındaki yıldız futbolcu forma giydiği 22 maçta 4 gole imza attı.

    Şenol Güneş'in "Ozan'ı beğeniyorum, iyi bir oyuncu" dediği yıldız isim için Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Resmi teklif yok" şeklinde konuşmuştu.
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