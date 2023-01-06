Fenerbahçe Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için teklifte bulundu





TEKLİF ARTIRILACAK

Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu konuşuldu ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yönünde bir yanıt verdi. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği ve ikinci bir teklifle Parma'nın kapısını çalacağı ifade ediliyor. Yeni teklifin 4 milyon Euro ve bonuslardan oluşabileceği öğrenildi. 1.89 boyundaki futbolcu, sol bek mevkisinin dışında stoperde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; oyuncuya 2 milyon Euro değer biçiliyor.