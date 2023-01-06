Fenerbahçe Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için teklifte bulundu

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde için harekete geçti ve Parma ile gerekli temasları kurdu. Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu. Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi. Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.
TEKLİF ARTIRILACAK
Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu konuşuldu ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yönünde bir yanıt verdi. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği ve ikinci bir teklifle Parma'nın kapısını çalacağı ifade ediliyor. Yeni teklifin 4 milyon Euro ve bonuslardan oluşabileceği öğrenildi. 1.89 boyundaki futbolcu, sol bek mevkisinin dışında stoperde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; oyuncuya 2 milyon Euro değer biçiliyor.
STOPERDE DE FORMA GİYEBİLİYOR
21 yaüşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Oosterwolde sol bek dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.