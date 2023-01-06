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    Çebi’den Ümraniye'ye çıkarma! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yakın takipte

    Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından takip ediyor. Çebi, futbolculardan 3 puan sözü aldı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Çebi’den Ümraniye’ye çıkarma

    Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçta 3 puan hesapları yapıyor. Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç oynandı. Kartal, taktik çalışmalar üstünde durdu. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra sportif direktör Ceyhun Kazancı da yakından takip etti. Başkan Çebi, Necip Uysal başta olmak üzere futbolcularla kısa süreli sohbet etti ve galibiyet sözü aldı.



    "BEŞİKTAŞ'A HİÇ KIRGIN DEĞİLİM"
    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Schalke'ye transfer olan Kenan Karaman,"Ben Beşiktaş için yürekten oynadım. İyi ya da kötü zamanlarımız oldu. Taraftarlara hiç kırgın değilim. Keşke daha fazla başarılı olsaydık" diye konuştu.



    DERBİ ÖNCESİ ICARDI MÜJDESİ
    G.Saray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken 4 gole imza attı. Tecrübeli futbolcunun ligde 3 de asisti bulunuyor.



        ADANA DEMİR GOL ŞOV YAPTI
        Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demir, İstanbul'u ağırladı. 25'te Gulbrandsen, Okan'ın müdahalesiyle penaltı kazandırdı. Belhanda'nın penaltısını Jensen çıkardı, hakem ihlal gerekçesiyle tekrarlattı. Belhanda bu kez attı: 1-0. 49'da Yusuf, sol ayağıyla vurdu: 2-0. 55'te Onyekuru, plaseyi yolladı: 3-0. 65'te Gulbrandsen, Jensen'in müdahalesiyle bir penaltı daha aldı, Ndiaye attı: 4-0. 79'da Onyekuru, 82'de Gökhan Töre bitirdi: 6-0.



        GAZİANTEP 1 PUANI 90+6'DA KURTARDI
        Başakşehir'i ağırlayan Gaziantep FK, 1 puanı son anlarda kurtardı. İstanbul temsilcisi 44'te Berkay Özcan'ın nefis plasesiyle öne geçti: 0-1. 90+6'da Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Başakşehir 2 maç sonra puan kaybı yaşadı.



        OKAN BURUK'UN KADIKÖY KABUSU!
        G.Saray, Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkat çekiyor. Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor. Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değildi. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı. Toplamda ise futbolcu ve teknik adam olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı. (TAKVİM ÖZEL)

        LUİS SUAREZ'E MÜTHİŞ KARŞILAMA
        Brezilya ekibi Gremio'nun kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'in imza törenine, yaklaşık 30 bin taraftar katıldı. Brezilya temsilcisi ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Suarez için Gremio Arena'da hava fişek gösterileri eşliğinde harika bir imza töreni düzenlendi.

        FELİPE MELO GÖRÜNÜMLÜ BERKAN!
        Berkan Kutlu, A.Gücü maçındaki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Genç yetenek, son maçta 12 ikili mücadele kazandı. 4 pas arası yaparken 7 top kaptı. G.Saraylı taraftarlar onun için "Melo gibiydi" yorumunu yaptı.

        ANADOLU EFES ASVEL'İ AĞIRLIYOR
        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Fransa'nın ASVEL ekibini ağırlıyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Öte yandan Efes, eski oyuncusu Chris Singleton'ı renklerine kattı.

        KAYSERİSPOR'DA DÜŞÜŞ DURMUYOR
        Süper Lig'de 17. haftayı 23 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Sarı-Kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 3 mağlubiyet alarak 23 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar oynadığı son 3 maçın 3'ünde kalesinde 9 gol görürken 4 gol attı.

        NETS'İN SERİSİNİ CHİCAGO BİTİRDİ
        NBA'de Brooklyn'i 121-112 yenen Chicago Bulls, rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Sonuçlar: Orlando-Oklahoma: 126- 115, Philadelphia-Indiana: 129-126, Toronto-Milwaukee: 101-104, New York-San Antonio: 117-114, Golden State -Detroit: 119-122, Sacramento- Atlanta: 117-120, Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109.

        KİNG'DEN BURUK'A CEVAP: BUNLAR BAHANE DEĞİL
        Fenerbahçe forması giyen Joshua King, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. King, Okan Buruk'un "Fenerbahçe 1 gün fazla dinlenecek" sözüne de cevap verdi. Norveçli golcü, "'Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak" dedi.

        F.BAHÇE BEKO TEPETAKLAK
        THY Euroleague'de uzun süre liderliğini koruyan Fenerbahçe Beko'ya bir haller oldu. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da üst üste 5 toplamda 7. maçını kaybetti. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olan Sarı Kanarya hem savunmada hücumda çok kötü bir gece geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Yunan temsilcisi Panathinaikos deplasmanına çıkacak. Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.

        SAMANDIRA'DA DERBİ ATEŞİ
        Fenerbahçe, pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 18. hafta maçının hazırlıklarına devam etti. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda başladı. Ardından sahada 1.5 saat süren bir antrenman gerçekleştiridi.

        UMTITI VE BANDA'YA IRKÇILIK
        Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Samuel Umtiti ve Lameck Banda, Lazio maçında ırkçı tezahüratların hedefi oldu. Fransız savunma oyuncusu Umtiti ile Zambiyalı forvet Banda'ya yapılan ırkçı tezahüratların ardından hakem Livio Marinelli oyunu durdurdu. Umtiti, karşılaşmada yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

        Lİ JİAYUE GALATASARAY İLE İMZALADI
        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çinli milli futbolcu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla en iyisi için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan da destek istiyoruz" dedi.

        WEGHORST'TAN GOL SÖZÜ
        Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa ile yarın oynayacakları maç öncesinde gol sözü verdi. Weghorst, bu sezon 17 maçta 8 gol 4 asistlik bir katkı verdi.

        CHELSEA'YE 7.5 YILLIK İMZA ATTI
        Chelsea, 21 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Benoit Badiashile'yi transfer etti. Monaco'dan 40 milyon Euro karşılığında alınan genç futbolcunun 7.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Badiashile, Ligue 1'de beş sezon geçirdi ve Monaco ile 135 lig maçına çıktı.

        KARİYERİMİ UNİTED'DA BİTİRMEK İSTİYORUM
        Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen deneyimli kaleci David De Gea, yeni sözleşme görüşmeleri için konuştu. 32 yaşındaki İspanyol file bekçisi, "Burası benim evim, yuvam. Kariyerimin geri kalanında da United'da olmak isterim" dedi.

        JOAO FELİX'İN YENİ ROTASI İNGİLTERE
        İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Joao Felix, futbol kariyerine Ada'da devam etmek istiyor. Manchester United ile anılan futbolcunun kiralık olarak Premier Lig devine katılması bekleniyor. Felix, 19 maçta 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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        Haberler Spor Çebi’den Ümraniye'ye çıkarma! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yakın takipte
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