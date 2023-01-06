Çebi’den Ümraniye'ye çıkarma! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yakın takipte





OKAN BURUK'UN KADIKÖY KABUSU!

G.Saray, Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkat çekiyor. Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor. Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değildi. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı. Toplamda ise futbolcu ve teknik adam olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı. (TAKVİM ÖZEL)



LUİS SUAREZ'E MÜTHİŞ KARŞILAMA

Brezilya ekibi Gremio'nun kadrosuna kattığı Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'in imza törenine, yaklaşık 30 bin taraftar katıldı. Brezilya temsilcisi ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Suarez için Gremio Arena'da hava fişek gösterileri eşliğinde harika bir imza töreni düzenlendi.



FELİPE MELO GÖRÜNÜMLÜ BERKAN!

Berkan Kutlu, A.Gücü maçındaki performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Genç yetenek, son maçta 12 ikili mücadele kazandı. 4 pas arası yaparken 7 top kaptı. G.Saraylı taraftarlar onun için "Melo gibiydi" yorumunu yaptı.



ANADOLU EFES ASVEL'İ AĞIRLIYOR

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Fransa'nın ASVEL ekibini ağırlıyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Öte yandan Efes, eski oyuncusu Chris Singleton'ı renklerine kattı.



KAYSERİSPOR'DA DÜŞÜŞ DURMUYOR

Süper Lig'de 17. haftayı 23 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor, oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Sarı-Kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçta 3 mağlubiyet alarak 23 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar oynadığı son 3 maçın 3'ünde kalesinde 9 gol görürken 4 gol attı.



NETS'İN SERİSİNİ CHİCAGO BİTİRDİ

NBA'de Brooklyn'i 121-112 yenen Chicago Bulls, rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Sonuçlar: Orlando-Oklahoma: 126- 115, Philadelphia-Indiana: 129-126, Toronto-Milwaukee: 101-104, New York-San Antonio: 117-114, Golden State -Detroit: 119-122, Sacramento- Atlanta: 117-120, Los Angeles Lakers-Miami Heat: 112-109.



KİNG'DEN BURUK'A CEVAP: BUNLAR BAHANE DEĞİL

Fenerbahçe forması giyen Joshua King, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. King, Okan Buruk'un "Fenerbahçe 1 gün fazla dinlenecek" sözüne de cevap verdi. Norveçli golcü, "'Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak" dedi.



F.BAHÇE BEKO TEPETAKLAK

THY Euroleague'de uzun süre liderliğini koruyan Fenerbahçe Beko'ya bir haller oldu. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da üst üste 5 toplamda 7. maçını kaybetti. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olan Sarı Kanarya hem savunmada hücumda çok kötü bir gece geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta Yunan temsilcisi Panathinaikos deplasmanına çıkacak. Ligde 1 maç aradan sonra kazanarak toplam 9. galibiyetini alan Zalgiris ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.



SAMANDIRA'DA DERBİ ATEŞİ

Fenerbahçe, pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 18. hafta maçının hazırlıklarına devam etti. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda başladı. Ardından sahada 1.5 saat süren bir antrenman gerçekleştiridi.



UMTITI VE BANDA'YA IRKÇILIK

Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Samuel Umtiti ve Lameck Banda, Lazio maçında ırkçı tezahüratların hedefi oldu. Fransız savunma oyuncusu Umtiti ile Zambiyalı forvet Banda'ya yapılan ırkçı tezahüratların ardından hakem Livio Marinelli oyunu durdurdu. Umtiti, karşılaşmada yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.



Lİ JİAYUE GALATASARAY İLE İMZALADI

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Çinli milli futbolcu Li Jiayue ile sözleşme imzaladı. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli savunma oyuncusu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla en iyisi için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan da destek istiyoruz" dedi.



WEGHORST'TAN GOL SÖZÜ

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Kasımpaşa ile yarın oynayacakları maç öncesinde gol sözü verdi. Weghorst, bu sezon 17 maçta 8 gol 4 asistlik bir katkı verdi.



CHELSEA'YE 7.5 YILLIK İMZA ATTI

Chelsea, 21 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Benoit Badiashile'yi transfer etti. Monaco'dan 40 milyon Euro karşılığında alınan genç futbolcunun 7.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Badiashile, Ligue 1'de beş sezon geçirdi ve Monaco ile 135 lig maçına çıktı.



KARİYERİMİ UNİTED'DA BİTİRMEK İSTİYORUM

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen deneyimli kaleci David De Gea, yeni sözleşme görüşmeleri için konuştu. 32 yaşındaki İspanyol file bekçisi, "Burası benim evim, yuvam. Kariyerimin geri kalanında da United'da olmak isterim" dedi.



JOAO FELİX'İN YENİ ROTASI İNGİLTERE

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Joao Felix, futbol kariyerine Ada'da devam etmek istiyor. Manchester United ile anılan futbolcunun kiralık olarak Premier Lig devine katılması bekleniyor. Felix, 19 maçta 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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