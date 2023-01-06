Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı- kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor. Adı F.Bahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro'nun transferinde Galatasaray'dan sürpriz atak geldi. İtalyan medyası, tecrübeli futbolcuda Sarı-Kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu yazdı. Cimbom, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor. Juventus'ta top koşturan 31 yaşındaki yıldız ile görüşmelerin başladığı duyuruldu. İtalyan basınından Nicholo Shira'nın haberine göre; Galatasaray, Alex Sandro'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.
17 MAÇTA 1 ASİSTE İMZA ATTI
Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Sandro, bu sezon Juventus'ta 17 maça çıkarken 1 asist yapabildi. Sandro, Porto'dan 2015'te 28 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a geçti. Sandro kariyerinde 19 kupa kazanmayı başardı. Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı'nın transferinde çalım atmıştı. Fenerbahçe ise uzun süre Galatasaray'la anılan Joao Pedro'yu kapmıştı. İki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek.
40 KEZ MİLLİ OLDU
Juventus forması giyen Alex Sandro, 40 kez A Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncu görev aldığı 40 maçta 2 gole imza attı. Sandro ilk milli maçını 2011 yılında oynadı.
- Spor
- 06.01.2023 Gazete
Adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız için Galatasaray devreye girdi
Adı F.Bahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro'nun transferinde Galatasaray'dan sürpriz atak geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicholo Schira, Galatasaray’ın Juventus’un yıldızı için 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığını duyurdu.
Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı- kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor. Adı F.Bahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro'nun transferinde Galatasaray'dan sürpriz atak geldi. İtalyan medyası, tecrübeli futbolcuda Sarı-Kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu yazdı. Cimbom, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor. Juventus'ta top koşturan 31 yaşındaki yıldız ile görüşmelerin başladığı duyuruldu. İtalyan basınından Nicholo Shira'nın haberine göre; Galatasaray, Alex Sandro'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.