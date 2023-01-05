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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan Fener'e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan Fener'e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro transferinde Galatasaray araya girdi. Fransız basını, tecrübeli futbolcuda Sarı Kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu savundu.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
05.01.2023 13:16 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:16
Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’dan Fener’e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

Cimbom, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor. Juventus'ta top koşturan 31 yaşındaki yıldız ile görüşmelerin başladığı duyuruldu. Sandro ile Fenerbahçe de ilgileniyordu fakat Sarı Kırmızılılar yaptığı hamleyle bu transferde öne geçmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’dan Fener’e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

ABDÜLKERİM VE JOAO PEDRO KAPIŞMASI GİBİ

Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı'nın transferinde çalım atmıştı. Fenerbahçe ise uzun süre Galatasaray'la anılan Joao Pedro'yu kapmıştı. İki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’dan Fener’e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı-kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor. Fransız basınından Nicholo Shira'nın haberine göre; Galatasaray, Alex Sandro ile görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’dan Fener’e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

31 yaşındaki sol bekin Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Sandro, bu sezon Juventus'ta 17 maça çıkarken 1 asist yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’dan Fener’e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın

Futbola ülkesinde Atletico Parananse'de başlayan Sandro, 2010'da Uruguay ekibi Maldonado'ya 2.2 milyon Euro'ya satıldı. Santos'ta bir yıl kiralık geçiren Sandro, 2011-12'de Porto'ya 9.6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2015'te ise 28 milyon Euro'ya Juventus'a geldi. Sandro kariyerinde 19 kupa kazanmayı başardı.

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