Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan'dan Fener'e dev çalım! Alex Sandro transferi yakın
Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro transferinde Galatasaray araya girdi. Fransız basını, tecrübeli futbolcuda Sarı Kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu savundu.
Cimbom, Brezilyalı yıldız Alex Sandro'yu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katmaya hazırlanıyor. Juventus'ta top koşturan 31 yaşındaki yıldız ile görüşmelerin başladığı duyuruldu. Sandro ile Fenerbahçe de ilgileniyordu fakat Sarı Kırmızılılar yaptığı hamleyle bu transferde öne geçmeyi başardı.
ABDÜLKERİM VE JOAO PEDRO KAPIŞMASI GİBİ
Galatasaray sezon başında Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakçı'nın transferinde çalım atmıştı. Fenerbahçe ise uzun süre Galatasaray'la anılan Joao Pedro'yu kapmıştı. İki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı-kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor. Fransız basınından Nicholo Shira'nın haberine göre; Galatasaray, Alex Sandro ile görüşmelere başladı.
Futbola ülkesinde Atletico Parananse'de başlayan Sandro, 2010'da Uruguay ekibi Maldonado'ya 2.2 milyon Euro'ya satıldı. Santos'ta bir yıl kiralık geçiren Sandro, 2011-12'de Porto'ya 9.6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2015'te ise 28 milyon Euro'ya Juventus'a geldi. Sandro kariyerinde 19 kupa kazanmayı başardı.