Sandro bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde

SÜPER Lig'in iki devi transferde karşı karşıya geldi... İtalyanlar'ın iddiasına göre Juventus forması giyen yıldız futbolcu Alex Sandro için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi.
İtalyan medyasından Tuttsport'un haberine göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.
Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.
40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
JUVENTUS forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.