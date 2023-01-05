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    Sandro bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde

    İtalyan medyasından Tuttosport’un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Juventus’ta forma giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Alex Sandro için dğümeye bastı...

    Sandro bombası

    SÜPER Lig'in iki devi transferde karşı karşıya geldi... İtalyanlar'ın iddiasına göre Juventus forması giyen yıldız futbolcu Alex Sandro için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi.



    İtalyan medyasından Tuttsport'un haberine göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.

    Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.



    40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    JUVENTUS     forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.



        Bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 239 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi. Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Sandro, 2 kez fileleri havalandırdı.
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