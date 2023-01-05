Sandro bombası! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde





İtalyan medyasından Tuttsport'un haberine göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.



Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.