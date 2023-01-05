Galatasaray'da Okan Buruk Fener derbisi öncesi iddialı konuştu: Kadıköy’e kazanmaya gideceğiz

Galatasaray, Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "Hiçbir maç kolay değil. Pozisyonları gole çeviremiyoruz, son maçlarda hata yapıyoruz. Bazen maçlarda fark açmamız gerekirken, açamıyoruz. Rakibin oyuna girmesine çok izin verdik" dedi.
FİZİKSEL OLARAK AYNI DEĞİLİZ
Dünya Kupası'nın takımı kötü etkilediğini söyleyen Buruk, "2. yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası sonrası fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık" diye konuştu.
ÇOK FAZLA HASTALIK YAŞANDI
Buruk, "Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi" ifadelerini kullandı.
FENER 5, BİZ 4 GÜN DİNLENECEĞİZ
Pazar günkü derbi öncesi iddialı konuşan Buruk şöyle noktaladı: "F.Bahçe 5, biz 4 gün dinleneceğiz. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. İki takım için de inşallah güzel bir maç olur.
EVLATLAR GOLÜ YAZDI
Aslan'ın sezon başı Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı dün perdeyi açtı. Emre Kılınç'ın kaleye gönderdiği topu kontrol eden Taylan rövaşata ile ağlara yollamayı başardı.
17 GOL ATTI 6'DA 6 YAPTI!
Galatasaray Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar, üç maçlık kazanamama serisinin ardından Karagümrük deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Cimbom, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına girdi. Dönüşte ise İstanbulspor ve Sivasspor ile birlikte Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla geçen Galatasaray 6 maçın tamamını kazanıp 18 puan çıkardı. Cimbom 17 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
En üst lig kariyerindeki ilk kafa golünü Ankaragücü filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, Nisan 2021'den (Keçiörengücü formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.
TORREIRA'YI UNUTMADILAR
Gomis, golü attıktan sonra kulübeye koştu ve anneannesini kaybettiği için Uruguay'a giden ve kadrodan çıkarılan Torreira'nın formasını gösterdi.
BERKAN: HERKESİN CANI SAĞ OLSUN
Sarı-kırmızılılarda başarılı bir maç çıkartan Berkan Kutlu, gelen eleştireler için, "Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşanların da canı sağ olsun" dedi. Berkan, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor. Onun için motive olduk. Derbi öncesi kazanmak güzel" yorumunda bulundu.
FİZİKSEL OLARAK AYNI DEĞİLİZ
Dünya Kupası'nın takımı kötü etkilediğini söyleyen Buruk, "2. yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası sonrası fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık" diye konuştu.
ÇOK FAZLA HASTALIK YAŞANDI
Buruk, "Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi" ifadelerini kullandı.
FENER 5, BİZ 4 GÜN DİNLENECEĞİZ
Pazar günkü derbi öncesi iddialı konuşan Buruk şöyle noktaladı: "F.Bahçe 5, biz 4 gün dinleneceğiz. Derbiyi kazanmaya gideceğiz. İki takım için de inşallah güzel bir maç olur.
EVLATLAR GOLÜ YAZDI
Aslan'ın sezon başı Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı dün perdeyi açtı. Emre Kılınç'ın kaleye gönderdiği topu kontrol eden Taylan rövaşata ile ağlara yollamayı başardı.
17 GOL ATTI 6'DA 6 YAPTI!
Galatasaray Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar, üç maçlık kazanamama serisinin ardından Karagümrük deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Cimbom, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına girdi. Dönüşte ise İstanbulspor ve Sivasspor ile birlikte Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla geçen Galatasaray 6 maçın tamamını kazanıp 18 puan çıkardı. Cimbom 17 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
En üst lig kariyerindeki ilk kafa golünü Ankaragücü filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, Nisan 2021'den (Keçiörengücü formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.
TORREIRA'YI UNUTMADILAR
Gomis, golü attıktan sonra kulübeye koştu ve anneannesini kaybettiği için Uruguay'a giden ve kadrodan çıkarılan Torreira'nın formasını gösterdi.
BERKAN: HERKESİN CANI SAĞ OLSUN
Sarı-kırmızılılarda başarılı bir maç çıkartan Berkan Kutlu, gelen eleştireler için, "Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşanların da canı sağ olsun" dedi. Berkan, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor. Onun için motive olduk. Derbi öncesi kazanmak güzel" yorumunda bulundu.