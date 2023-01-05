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    Fener’e selam yola devam! Ankaragücü'nü deviren Galatasaray liderliğini sürdürdü

    7’de Taylan’ın golüyle geriye düşen Aslan, 16’da Barış Alper Yılmaz ve 30’da Gomis’in golleriyle 3 puanı kaptı. Son 6 maçta 18 puan topladı. İşte detaylar...

    Fener’e selam yola devam
    G.Saray Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. 7. dakikada Emre Kılınç'ın etkisiz şutu Taylan'ın önünde kaldı. Yıldız oyuncunun rövaşatası direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-1... 16'da Milot Rashica'nın ortasında Barış Alper Yılmaz topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.

    MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ
    30'DA ceza sahası içinde topla buluşan Gomis şık bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 2-1. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde Zahid'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Muslera müthiş çıkardı.

    EMRE KILINÇ ZORU BAŞARDI!
    69'DA Ankaragücü inanılmaz bir gol kaçırdı! Başkent ekibinin sağ kanat oyuncusu Malcuit'in ortasında Emre Kılınç müsait durumda kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.


    BARIŞ ALPER İLE GOLE YAKLAŞTI
    87'DE Yunus'un pasında Barış Alper kaleci Bahadır ile karyı karşıya kaldı. Genç yıldızın vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

    37 YAŞINDAKİ GOMİS 7'NCİ GOLÜNÜ ATTI
    G.SARAY'IN yıldızı Gomis, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atmayı başardı. Fransız yıldız ligdeki 7. golüne imza attı.


    MERTENS ŞOV SÜRÜYOR
    Galatasaray'ın yıldız oyuncu Dries Mertens, Galatasaray'daki etkili performansına bu hafta da devam etti. Ankaragücü maçında da asist yapan Mertens, taraftarlardan geçer not aldı. Ayrıca Mertens, 2019 yılından bu yana ilk kez üst üste 4 ve üzeri lig maçında skora katkı sağladı.


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    Haberler Spor Fener’e selam yola devam! Ankaragücü'nü deviren Galatasaray liderliğini sürdürdü
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