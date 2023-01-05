Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde teklifi Parma'dan döndü: Olumsuz dönüş

Transfer çalışmalarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, İtalya'da Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertliler'e Çizme'den bu transferde kötü bir haber geldi.

1.5 YILLIK TEKLİF

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçti ve Parma ile gerekli temasları kurdu. Jayden Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.